Украине при помощи и посредничестве Катару удалось вернуть из России и временно оккупированных Россией территорий 11 украинских детей.

Что известно о возвращении 11 украинских детей

По словам представителей Офиса президента, в Украину вернули детей от 2 до 16 лет.

Работу по воссоединению семей проводили при взаимодействии с уполномоченным Совета по правам человека Дмитрием Лубинцем в рамках утвержденного плана президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Что известно о возвращении Украиной похищенных детей РФ

На подконтрольную территорию Украины с оккупированной территории Херсонской области вернули 14-летнюю девочку-сироту и еще четырех детей с родителями.

Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA, за 10 лет войны РФ против Украины по его подсчетам Крым, Донбасс, новые оккупированные территории — это около полутора миллионов детей.

От 15 до 20% детского населения Украины оказались за 10 лет во власти России. Только в Крыму жило около полумиллиона детей. На Донбассе был миллион детей, две трети из них оказались в оккупации сразу в 2014 году, отмечает Кулеба. Поделиться

Он добавляет, что сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны этой статистики нет.

Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, можно говорить, что более миллиона детей оказались во власти россиян либо в оккупации, либо депортированы в Россию.