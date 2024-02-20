Україні за допомоги та посередництва Катару вдалось повернути з Росії та тимчасово окупованих Росією територій 11 українських дітей.

Що відомо про повернення 11 українських дітей

За словами представників Офісу президента, до України повернули дітей віком від 2 до 16 років.

Роботу для возз'єднання сімей проводили при взаємодії з уповноваженим Ради з прав людини Дмитром Лубінцем у рамках затвердженого плану президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Що відомо про повернення Україною викрадених РФ дітей

На підконтрольну територію України з окупованої території Херсонської області повернули 14-річну дівчинку–сироту та ще чотирьох дітей з батьками.

Як розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю Online.UA, за 10 років війни РФ проти України за його підрахунками, Крим, Донбас, нові окуповані території — це близько півтора мільйона дітей.

Від 15 до 20 % дитячого населення України опинилися за 10 років під владою Росії. Тільки в Криму жило близько півмільйона дітей. На Донбасі був мільйон дітей, дві третини з них опинилися в окупації одразу в 2014 році, — зазначає Кулеба. Поширити

Він додає, що скільки з них переїхали на територію України чи інші країни — цієї статистики немає.

Але підрахувавши статистику з окупованих територій під час повномасштабного вторгнення, можна говорити, що понад мільйон дітей опинилися під владою росіян або в окупації, або депортовані до Росії.