Україна повернула з окупованої Луганщини ще двох дітей

З тимчасово окупованої території Луганської області вдалося вивезти двох рідних сестер. Через повномасштабну війну дівчатка не бачили маму два роки.

Україна повернула додому двох сестер

Як зазначається, на момент російського повномасштабного вторгнення дівчата жили з бабусею й дідусем у невеликому селі на Луганщині, тоді як мати працювала в місті. Росіяни швидко окупували село, тому дітей не вдалося одразу вивезти.

У 2022 році дітей змушували вчитися за російською шкільною програмою, а потім окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся, щоб ті оформили опіку над онучками за російським зразком.

Однак Мінреінтеграції, Громадська спілка «Українська мережа за права дитини» та проєкт пошуку і повернення дітей «Шлях додому» змогли повернути дітей матері.

Засновник Save Ukraine розповів про роботу фонду

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв’ю Online.UA розповів, що Save Ukraine не є єдиним фондом, який працює над поверненням дітей, але, мабуть, вони повернули найбільше дітей.