В 2022 году Детский фонд ООН ЮНИСЕФ софинансировал программу Белорусского Красного Креста и Фонда паралимпийца Алексея Талая по так называемому отдыху детей с новооккупированных Россией территорий Украины в Беларуси.

ЮНИСЕФ софинансировал пребывание украинских детей в идеологических лагерях Беларуси

Программа детских летних лагерей «для реабилитации» детей с оккупированных территорий Украины включала агитационные мероприятия, направленные на искоренение украинской идентичности, ментальную и культурную ассимиляцию с Россией.

Украинским детям устраивали встречи с милиционерами, фотосессии с белорусскими военными, поездки на военные полигоны, знакомили с оружием. Поделиться

На концертах пели милитарные песни российских пропагандистских групп, в том числе «Любэ».

Журналисты Схем (проект украинской редакции Радио Свобода) и белорусской редакции Радио Свобода провели расследование, в котором установили, что поездки в летние лагеря украинских детей из Мариуполя и Лисичанска проходили через подконтрольные России органы образования и школьные заведения.

Журналисты получили внутреннюю документацию о деятельности белорусского Красного Креста благодаря оппозиционным белорусским «киберпартизанам».

По данным организации, так называемый отдых для украинских детей с оккупированных территорий в Беларуси в 2022 году, кроме белорусского Красного Креста, обеспечивало представительство ЮНИСЕФ в Беларуси. Это происходило в рамках программы «Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году».

Детей размещали в летних лагерях «Березка» (Гродненская область, Беларусь) и «Липки» (Витебская область, Беларусь).

В период с начала полномасштабного вторжения по октябрь 2023 года из Украины на территорию Беларуси вывезли по меньшей мере 2442 ребенка.

Похищение украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство» о похищенных Россией украинских детях.

Герои документальной ленты рассказали, с какими преступлениями россиян столкнулись и как пытались спасти свою жизнь и близких.