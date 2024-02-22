У 2022 році Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ співфінансував програму Білоруського Червоного Хреста і Фонду паралімпійця Олексія Талая з так званого відпочинку дітей із новоокупованих Росією територій України у Білорусі.

ЮНІСЕФ співфінансував перебування українських дітей в ідеологічних таборах Білорусі

Програма дитячих літніх таборів «для реабілітації» дітей з окупованих територій України включала в себе агітаційні заходи, спрямовані на викорінення української ідентичності, ментальну і культурну асиміляцію з Росією.

Українським дітям влаштовували зустрічі з міліціонерами, фотосесії з білоруськими військовими, поїздки на військові полігони, знайомили зі зброєю. Поширити

На концертах співали мілітарні пісні російських пропагандистських гуртів, зокрема «Любе».

Журналісти «Схем» (проєкт української редакції Радіо Свобода) і білоруської редакції Радіо Свобода провели розслідування, у якому встановили, що поїздки в літні табори українських дітей із Маріуполя і Лисичанська відбувалися через підконтрольні Росії органи освіти та шкільні заклади.

Журналісти отримали внутрішню документацію про діяльність білоруського Червоного Хреста завдяки опозиційним білоруським «кіберпартизанам».

За даними організації, так званий відпочинок для українських дітей із окупованих територій у Білорусі в 2022 році, окрім білоруського Червоного Хреста, забезпечувало представництво ЮНІСЕФ у Білорусі. Це відбувалося у рамках програми «Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення й підготовка до навчального року».

Дітей розміщували у літніх таборах «Берьозка» (Гродненська область, Білорусь) і «Липки» (Вітебська область, Білорусь).

У період із початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023 року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини.

Викрадення українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство» про викрадених до Росії українських дітей.

Герої документальної стрічки розповіли, з якими злочинами росіян зіткнулися та як намагалися врятувати своє життя й життя близьких.