«Викрадені голоси». Історії українських дітей пролунали у штаб-квартирі ООН

У межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські діти, яких вдалося повернути після викрадення росіянами, відвідали штаб-квартиру ООН, де розповіли про російські злочини.

У штаб-квартирі ООН заслухали історії українських дітей

Постійні представництва України, Чехії, Польщі, Канади, Латвії, Нідерландів, Естонії та Представництво ЄС при Організації Об’єднаних Націй спільно провели закриту зустріч для обговорення критично важливого питання долі викрадених Російською Федерацією українських дітей та їх повернення.

Історії українських дітей пролунали у штаб-квартирі ООН

На зустрічі за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі та міністерки закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот із перших вуст пролунали свідчення дітей.

Історії українських дітей пролунали у штаб-квартирі ООН

Також були озвучені ідеї щодо заходів, які сприятимуть якнайшвидшому поверненню юних українських громадян із російської депортації, незаконного переміщення та примусового утримання, а також відновленню їхніх прав.

Завдяки спільній роботі різних державних установ і неурядових організацій на сьогодні вдалося повернути з Росії лише 388 українських дітей.

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук під час свого виступу на закритій зустрічі зазначила:

Діти, яких вдалося повернути, розповідають нам свої історії та дають змогу проаналізувати конкретні сценарії чи техніки викрадення. Російська Федерація використовує цілий арсенал прийомів викрадення українських дітей, що свідчить про цілеспрямовану державну політику. І хай би що це було: чи то викрадення просто з біологічної родини, чи вивезення з метою так званих оздоровлення, реабілітації, відпочинку, чи вивезення дітей після вбивства їхніх батьків, розлучення під час фільтрації, чи вивезення інституційних закладів у повному складі – це ніколи не випадковість. Це цілеспрямована злочинна геноцидна політика. Дар’я Герасимчук уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації

Дмитро Кулеба додав, що незаконна депортація та примусова русифікація Росією українських дітей є складовою геноцидної політики Кремля проти українського народу.

У світі не існує глобальної системи безпеки дітей

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у відеозверненні зазначив, що нині у світі не існує глобальної системи безпеки дітей. Саме тому з ініціативи Президента України було започатковано план Bring Kids Back UA.

Це план дій, що охоплює всі аспекти розв’язання питань щодо викрадення росіянами українських дітей та їх повернення з депортації та/або примусового переміщення назад в Україну: від пошуку та повернення дітей до їхньої реінтеграції, від адвокації до розвитку сімейних форм виховання, від документування злочинів Росії до міжпарламентської взаємодії, – наголосив він. Поширити

Інформаційна кампанія «Викрадені голоси» є частиною плану дій Bring Kids Back UA.

Мета кампанії – інформування світової спільноти щодо злочинів Російської Федерації проти українських дітей задля їх захисту та захисту їхніх прав, припинення депортації та примусового переміщення, запобігання примусовій передачі українських дітей до російських родин, а також вжиття всіх необхідних заходів для безпечного повернення та возз’єднання сімей відповідно до інтересів дитини.