Викрадення українських дітей. СБУ повідомила про підозру двом росіянкам з оточення Путіна

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової — дружини голови фракції у федеральних зборах Росії Сергія Миронова.

Росіяни крадуть дітей з окупованих територій України

Фігурантки справи входять до близького оточення Путіна та причетні до викрадення українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.

Про це повідомило СБУ у Facebook.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини.

Мова йде про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

Щоб «оглянути» дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом «офіційного візиту» представниць країни-агресора. Поширити

Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до москви нібито для оздоровлення в російських медустановах.

Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до РФ з підписами Лантратової та Варламової.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, примусове індивідуальне чи масове переселення або депортація осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Поширити

Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Російський політик Миронов “вдочерив” викрадену з Херсона дитину

Лідер політичної партії "Справедлива Росія", 70-річний Сергій Миронов, узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку

Миронов та його дружина 55-річна Інна Варламова "вдочерили" Маргариту Прокопенко, яка була наймолодшою ​​мешканкою дитячого будинку на Херсонщині. Там жили діти, які мали проблеми зі здоров'ям, чиї батьки втратили над ними опіку або померли.

Мама Маргарити відмовилася від дитини невдовзі після її народження, а місцеперебування батька було невідоме.

У серпні 2022 року у лікарні з'явилася жінка у бузковій сукні. Вона представилася начальницею у справах дітей із Москви. Після її від'їзду лікарці зателефонував чиновник із РФ і зажадав зібрати Маргариту в подорож. За тиждень за дівчинкою приїхали чоловіки у військовій формі.

BBC шукало Маргариту протягом 5 місяців. Для початку вдалося з'ясувати, хто така ця таємнича жінка у бузковому. Виявилося, що це Інна Варламова. Незадовго до викрадення Маргарити Варламова вийшла заміж за лідера політичної партії Сергія Миронова. Поширити

Журналісти з'ясували, що маленьку українку забрали до Москви й змінили її особисті дані.

Маргариту Прокопенко перейменували на Марину Миронову на честь її названого батька Сергія Миронова. Місцем її народження вказано Подільськ. Російський уряд заявив, що нічого не знає про справу Маргарити й не може коментувати.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.