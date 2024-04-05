Україна повернула з окупованої Росією Херсонщини ще трьох дітей

З тимчасово окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області до України повернули ще трьох дітей. Наразі вони вже знаходяться у безпеці.

Ще кількох дітей врятували з російської окупації

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, з окупованих територій України вдалося повернути 16-річну дівчину-сироту.

Разом із нею виїхала одна родина — це мати й двоє дітлахів, 15-річна дочка і 5-річний син.

Прокудін заявив, що молодь не змогла більше терпіти жахів російської окупації, а тому вони наважилися евакуюватися. Дітей змушували відвідувати російські навчальні заклади.

Також повернутися в Україну вдалося 18-річним хлопцю і дівчині, позбавленим батьківського піклування. Над їхнім поверненням працювала організація Save Ukraine. Зараз батьки й діти працюють із психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.

З початку цього року вдалося повернути 48 дітей з тимчасово окупованої Херсонської області.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.