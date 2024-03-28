Україна повернула з окупованої території ще 3 дітей з родинами

Україна врятувала з окупації ще 3 дітей з родинами

14-річного сина Михайла пані Надія підчас обшуків, які влаштовували російські інтервенти, ховала під ковдрою і казала, що хлопчик хворіє. Згодом окупанти влаштували його в Юнармію, де загарбники вчили дітей керувати дронами, користуватися зброєю, навчити робити доноси.

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В окупації Надія втратила чоловіка, старша донька виїхала з родиною в Болгарію. Збиралася й вона з сином, але захворіла свекруха — залишилася доглядати. Щоб хоч якось триматися в окупації, багато малювала. Але потім усі малюнки, які стосувалися України, довелося спалити, — йдеться в публікації. Поширити

Інша жінка, пані Марина, розповіла, як важко було вижити в окупації з дітьми в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший час її 11-річний син Артур ще ходив гуляти з хлопцями на вулицю, але після мінометного обстрілу більше цього не робив.

Інтервенти розповідали дітям в школі маячню, що України нібито вже немає, а Київ — то "російське" місто. Учням доводилося вчитися під наглядом озброєних військових загарбників.

І так само вчили дітей доносити на батьків про те, що вони кажуть про так звану "СВО", — йдеться в матеріалі.

Керівник БО зазначив, що цим дітям разом з батьками вдалося допомогти виїхати безпечно на вільну від інтервентів територію України. Він додав, що на сьогодні це вже 276 дітей, яких організація Save Ukraine повернула з Росії та тимчасово захоплених українських територій.

Депортація українських дітей до РФ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до окупованих територій, а також до Білорусі та віддалених районів РФ.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ назад, але цей процес є досить важким. Так, раніше повідомлялося, що 20 березня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще двох дітей.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.