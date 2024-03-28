Украина вернула с оккупированной территории еще 3 детей с семьями

Украине удалось вернуть с временно оккупированных российскими захватчиками территорий еще троих детей вместе с семьями.

Украина спасла из оккупации еще 3 детей с семьями

14-летнего сына Михаила Надежда во время обысков, которые устраивали российские интервенты, прятала под одеялом и говорила, что мальчик болеет. Впоследствии оккупанты устроили его в Юнармию, где захватчики учили детей управлять дронами, пользоваться оружием, научить делать доносы.

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В оккупации Надежда потеряла мужа, старшая дочь уехала с семьей в Болгарию. Собиралась и она с сыном, но заболела свекровь — осталась ухаживать. Чтобы хоть как-то держаться в оккупации, многое рисовала. Но потом все рисунки, которые касались Украины, пришлось сжечь, говорится в публикации. Поделиться

Другая женщина, Марина, рассказала, как трудно было выжить в оккупации с детьми в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первое время ее 11-летний сын Артур еще ходил гулять с ребятами на улицу, но после минометных обстрелов больше этого не делал.

Интервенты рассказывали детям в школе бред, что Украины якобы уже нет, а Киев — это "русский" город. Учащимся приходилось учиться под наблюдением вооруженных военных захватчиков.

И так же учили детей доносить на родителей о том, что они говорят о так называемой "СВО", говорится в материале.

Руководитель БО отметил, что этим детям вместе с родителями удалось помочь выехать безопасно на свободную от интервентов территорию Украины. Он добавил, что на сегодняшний день это уже 276 детей, которых организация Save Ukraine вернула из России и временно захваченных украинских территорий.

Депортация украинских детей в РФ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в оккупированные территории, а также в Беларусь и отдаленные районы РФ.

Депортация украинских детей стала поводом к тому, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс достаточно труден. Ранее сообщалось, что 20 марта на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще двоих детей.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.