Дипломаты сделали невозможное. Как украинке удалось вернуть своих детей из Газы
Категория
Украина
Дата публикации

Дипломаты сделали невозможное. Как украинке удалось вернуть своих детей из Газы

Елена Ельмина с детьми
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Источник:  cursorinfo.co.il

Когда начались активные боевые действия на территории Газы, жительница украинского Харькова Елена Ельмина решила снова попытаться вернуть на родину своих детей, которых она не видела 11 лет. Дипломаты в Израиле воплотили мечту украинки в реальность, хотя это было очень непросто.

Почему трое украинских детей оказались в Газе и годами не могли вернуться домой

По словам Елены Ельминой, ее двоих сыновей и дочь вывез родной отец.

Законный муж украинки отважился на этот шаг еще 11 лет назад и сделал это, преднамеренно обманув Елену.

Харьковчанка даже не подозревала, что ситуация будет развиваться подобным образом и без вопросов отпустила детей с их отцом посетить места, где он родился и рос.

Елена Ельмина рассказывает, что с бывшим мужем-палестинцем она познакомилась в Украине. Он учился в Харькове и после учебы остался здесь работать.

Как отмечает женщина, их отношения быстро развивались и казалось, что все было идеально.

У нас была хорошая семья — сначала появились сыновья-погодки, потом любимая дочь... Потом все довольно резко изменилось — мужчина начал часто говорить о том, что хочет на родину, что решил ростить детей в соответствии со своей религией и что время познакомить детей с бабушкой и дедушкой. Позже он сказал, что его отец при смерти и хочет под конец жизни увидеть внуков. У детей начинались каникулы, и они с легкой руки отца тоже загорелись идеей о путешествии. Я не могла взять длительный отпуск и потому отпустила их в поездку с отцом, – вспоминает Елена Ельмина.

Елена Ельмина с сыновьями и дочерью в Украине
Елена Ельмина с сыновьями и дочерью в Украине (Фото: из архива)

После этого мужчина отказался возвращать детей в Украину, а самой Елене предложил роль второй жены, поскольку она не мусульманка.

Несмотря на то, что украинка не упускала никакой возможности поговорить с Жамалем, Ахмедом и Самирой, за долгие 11 лет она ни разу не смогла с ними встретиться.

Судьбу семьи резко изменило нападение ХАМАС на Израиль.

Как удалось вернуть украинских детей на родину

Елена Ельмина прекрасно отдавала себе отчет, что после начала боевых действий в Газе ее дети оказались в смертельной опасности, поэтому бросилась их спасать.

Отец Жамаля, Ахмеда и Самиры также согласился, что им нужно вернуться в Украину, однако в последний момент отказался отпускать 16-летнюю дочь. Поэтому к маме на родину вернулись только 20-летний и 19-летний сыновья.

Елена Ельмина с сыновьями, вернувшимися из Газы и ребенком от второго брака
Елена Ельмина с сыновьями, вернувшимися из Газы и ребенком от второго брака (Фото: из архива)

Несмотря на это, женщина продолжает делать все возможное, чтобы Самира вырвалась из Газы и наконец увидела родную маму.

Следует отметить, что процесс возвращения детей в Украину оказался достаточно непростым, ведь была серьезная проблема с логистикой.

У детей не было связи, нужны были деньги — за визу в Египте, какие-то сборы со стороны ПА, деньги на транспорт... Они с начала войны жили фактически на пляже (недалеко от Рафиаха), почти без денег, даже питались одной гуманитаркой . Я начала бить тревогу, писать в разные инстанции, — рассказывает украинка.

По словам Елены Ельминой, когда она обратилась в украинское посольство в Израиле, эвакуация фактически уже была завершена.

Женщине сразу пошли на встречу, начались составление новых списков, согласование.

Могу сказать, что украинские дипломаты сделали невозможное — им удалось эвакуировать сыновей, у которых даже не было паспортов. Из-за прихоти отца они вовремя не получили документы, достигнув совершеннолетия. Но их внесли в списки по свидетельствам о рождении... Благодаря человечности дипломатов все закончилось благополучно, — отмечает Елена Ельмина.

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