Дипломаты сделали невозможное. Как украинке удалось вернуть своих детей из Газы

Когда начались активные боевые действия на территории Газы, жительница украинского Харькова Елена Ельмина решила снова попытаться вернуть на родину своих детей, которых она не видела 11 лет. Дипломаты в Израиле воплотили мечту украинки в реальность, хотя это было очень непросто.

Почему трое украинских детей оказались в Газе и годами не могли вернуться домой

По словам Елены Ельминой, ее двоих сыновей и дочь вывез родной отец.

Законный муж украинки отважился на этот шаг еще 11 лет назад и сделал это, преднамеренно обманув Елену.

Харьковчанка даже не подозревала, что ситуация будет развиваться подобным образом и без вопросов отпустила детей с их отцом посетить места, где он родился и рос.

Елена Ельмина рассказывает, что с бывшим мужем-палестинцем она познакомилась в Украине. Он учился в Харькове и после учебы остался здесь работать.

Как отмечает женщина, их отношения быстро развивались и казалось, что все было идеально.

У нас была хорошая семья — сначала появились сыновья-погодки, потом любимая дочь... Потом все довольно резко изменилось — мужчина начал часто говорить о том, что хочет на родину, что решил ростить детей в соответствии со своей религией и что время познакомить детей с бабушкой и дедушкой. Позже он сказал, что его отец при смерти и хочет под конец жизни увидеть внуков. У детей начинались каникулы, и они с легкой руки отца тоже загорелись идеей о путешествии. Я не могла взять длительный отпуск и потому отпустила их в поездку с отцом, – вспоминает Елена Ельмина. Поделиться

Елена Ельмина с сыновьями и дочерью в Украине (Фото: из архива)

После этого мужчина отказался возвращать детей в Украину, а самой Елене предложил роль второй жены, поскольку она не мусульманка.

Несмотря на то, что украинка не упускала никакой возможности поговорить с Жамалем, Ахмедом и Самирой, за долгие 11 лет она ни разу не смогла с ними встретиться.

Судьбу семьи резко изменило нападение ХАМАС на Израиль.

Как удалось вернуть украинских детей на родину

Елена Ельмина прекрасно отдавала себе отчет, что после начала боевых действий в Газе ее дети оказались в смертельной опасности, поэтому бросилась их спасать.

Отец Жамаля, Ахмеда и Самиры также согласился, что им нужно вернуться в Украину, однако в последний момент отказался отпускать 16-летнюю дочь. Поэтому к маме на родину вернулись только 20-летний и 19-летний сыновья.

Елена Ельмина с сыновьями, вернувшимися из Газы и ребенком от второго брака (Фото: из архива)

Несмотря на это, женщина продолжает делать все возможное, чтобы Самира вырвалась из Газы и наконец увидела родную маму.

Следует отметить, что процесс возвращения детей в Украину оказался достаточно непростым, ведь была серьезная проблема с логистикой.

У детей не было связи, нужны были деньги — за визу в Египте, какие-то сборы со стороны ПА, деньги на транспорт... Они с начала войны жили фактически на пляже (недалеко от Рафиаха), почти без денег, даже питались одной гуманитаркой . Я начала бить тревогу, писать в разные инстанции, — рассказывает украинка. Поделиться

По словам Елены Ельминой, когда она обратилась в украинское посольство в Израиле, эвакуация фактически уже была завершена.

Женщине сразу пошли на встречу, начались составление новых списков, согласование.