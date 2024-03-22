Дипломати зробили неможливе. Як українці вдалося повернути своїх дітей з Гази
Категорія
Україна
Дата публікації

Дипломати зробили неможливе. Як українці вдалося повернути своїх дітей з Гази

Олена Єльміна з дітьми
Джерело:  cursorinfo.co.il

Коли почалися активні бойові дії на території Гази, мешканка українського Харкова Олена Єльміна вирішила знову спробувати повернути на батьківщину свої рідних дітей, яких вона не бачила 11 років. Дипломати в Ізраїлі втілили мрію українки в реальність, хоча це було вкрай непросто.

Чому троє українських дітей опинилися у Газі й роками не могли повернутися додому

За словами Олени Єльміної, її двох синів та доньку вивіз туди рідний батько.

Законний чоловік українки наважився на цей крок ще 11 років тому й зробив це, умисно обманувши Олену.

Харків’янка навіть не підозрювала, що ситуація буде розвиватися подібним чином й без жодних питань відпустила дітей з їхнім батьком відвідати місця, де він народився та зростав.

Олена Єльміна розповідає, що з колишнім чоловіком-палестинцем вона познайомилася в Україні. Він навчався у Харкові і після навчання залишився тут працювати.

Як зазначає жінка, їхні стосунки швидко розвивалися, і здавалося, що все було ідеально.

У нас була хороша сім'я — спочатку з'явилися сини-погодки, потім улюблена донька... Потім усе досить різко змінилося — чоловік почав часто говорити про те, що хоче на батьківщину, що вирішив вирощувати дітей відповідно до своєї релігії і що час познайомити дітей з бабусею та дідусем. Пізніше він сказав, що його батько при смерті і хоче під кінець життя побачити онуків. У дітей якраз починалися канікули, і вони з легкої руки батька теж спалахнули ідеєю про подорож. Я не могла взяти тривалу відпустку і тому відпустила їх у поїздку з батьком, — згадує Олена Єльміна.

Олена Єльміна з синами та донькою в Україні
Олена Єльміна з синами та донькою в Україні (Фото: з архіву)

Після цього чоловік відмовився повертати дітей в Україну, а самій Олені запропонував роль другої жінки, оскільки вона не мусульманка.

Попри те, що українка не втрачала жодної можливості, щоб поговорити з Жамалем, Ахмедом та Самірою, за довгі 11 років вона жодного разу не змогла з ними зустрітися.

Долю родини різко змінив напад ХАМАС на Ізраїль.

Як вдалося повернути українських дітей на батьківщину

Олена Єльміна чудово усвідомлювала, що після початку бойових дій у Газі її діти опинилися у смертельній небезпеці, тому кинулася їх рятувати.

Батько Жамаля, Ахмеда та Саміри також погодився, що їм варто повернутися в Україну, однак в останній момент відмовився відпускати 16-річну доньку. Тому до мами на батьківщину повернулися лише 20-річний та 19-річний сини.

Олена Єльміна з синами, які повернулися з Гази та дитиною від другого шлюбу
Олена Єльміна з синами, які повернулися з Гази та дитиною від другого шлюбу (Фото: з архіву)

Попри це, жінка продовжує робити все можливе, щоб Саміра також вирвалася з Гази й нарешті побачила рідну маму.

Варто зазначити, що процес повернення дітей в Україну виявився доволі непростим, адже була серйозна проблема з логістикою.

Діти не мали зв'язку, потрібні були гроші — за візу в Єгипті, якісь збори з боку ПА, гроші на транспорт... Вони з початку війни жили фактично на пляжі (недалеко від Рафіаха), майже без грошей, навіть харчувалися однією гуманітаркою. Я почала бити на сполох, писати в різні інстанції, — розповідає українка.

За словами Олени Єльміної, коли вона звернулася до українського посольства в Ізраїлі, евакуацію фактично вже було завершено.

Жінці одразу пішли на зустріч, почалися складання нових списків, погодження.

Можу сказати, що українські дипломати зробили неможливе — їм вдалося евакуювати моїх синів, у яких навіть не було паспортів. Через забаганку батька вони вчасно не отримали документи, досягнувши повноліття. Але їх внесли до списків за свідоцтвами про народження... Завдяки людяності дипломатів все закінчилося добре, — наголошує Олена Єльміна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Подивитеся, чи я вижила. У Маріуполі діти залишали на стінах щемливі надписи — фото
діти і війна, викрадення Росією дітей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Викрадені Росією українські діти зазнають психологічного та фізичного насильства — ООН
РФ викрадає дітей
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Незламні діти. Я чекаю". У Словаччині пройшов показ стрічки online.ua про життя дітей під час війни
"Незламні діти. Я чекаю". У Словаччині пройшов показ стрічки online.ua про життя дітей під час війни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?