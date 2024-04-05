Украина вернула из оккупированной Россией Херсонщины еще троих детей

Из временно оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области в Украину вернули еще троих детей. Пока они уже находятся в безопасности.

Еще несколько детей спасли из российской оккупации

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, с оккупированных территорий Украины удалось вернуть 16-летнюю девушку-сироту.

Вместе с ней уехала одна семья — это мать и двое детей, 15-летняя дочь и 5-летний сын.

Прокудин заявил, что молодежь не смогла больше терпеть ужасов российской оккупации, поэтому они решились эвакуироваться. Детей заставляли посещать русские учебные заведения.

Также вернуться в Украину удалось 18-летним парню и девушке, лишенным родительской опеки. Над их возвращением работала организация Save Ukraine. Сейчас родители и дети работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

С начала этого года удалось вернуть 48 детей из временно оккупированной Херсонской области.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.