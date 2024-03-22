Украина при посредничестве Катара вернула домой еще девять похищенных Россией детей.

Что известно о возвращении похищенных детей

Нам удалось вернуть домой еще девять украинских детей. В рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA наша команда вместе с представителями Офиса омбудсмена выполнила очередную задачу, — написал глава Офиса президента Андрей Ермак. Поделиться

В частности, среди детей четыре от 3 до 10 лет были незаконно вывезены ранее Россией из детских домов и одна 12-летняя девочка.

Украина вернула домой еще 9 похищенных Россией детей

Еще четыре ребенка, по словам главы Офиса президента, ранее вернулись с временно оккупированных территорий и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.

Детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украины, — отметил Ермак. Поделиться

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.