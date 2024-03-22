Украина вернула домой еще 9 похищенных Россией детей

Украина при посредничестве Катара вернула домой еще девять похищенных Россией детей.
Что известно о возвращении похищенных детей
В частности, среди детей четыре от 3 до 10 лет были незаконно вывезены ранее Россией из детских домов и одна 12-летняя девочка.
Еще четыре ребенка, по словам главы Офиса президента, ранее вернулись с временно оккупированных территорий и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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