Україна повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей

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Джерело:  Андрій Єрмак

Україна за посередництва Катару повернула додому ще дев’ятьох викрадених Росією дітей.

Що відомо про повернення викрадених дітей

Нам вдалося повернути додому ще дев’ятьох українських дітей. У межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу омбудсмена виконала чергове завдання, — написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, серед дітей четверо від 3 до 10 років були незаконно вивезені раніше Росією з дитячих будинків та одна 12-річна дівчинка.

Україна повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей

Ще чотири дитини, за словами глави Офісу президента, раніше повернулися з тимчасово окупованих територій і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.

Дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна, — зазначив Єрмак.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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