Україна повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей

Україна за посередництва Катару повернула додому ще дев’ятьох викрадених Росією дітей.
Що відомо про повернення викрадених дітей
Зокрема, серед дітей четверо від 3 до 10 років були незаконно вивезені раніше Росією з дитячих будинків та одна 12-річна дівчинка.
Ще чотири дитини, за словами глави Офісу президента, раніше повернулися з тимчасово окупованих територій і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.
Росія викрадає українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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