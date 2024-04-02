Украина вернула с оккупированной Россией территории еще одного ребенка

В Украину с временно оккупированных Россией территорий вернули еще одного ребенка.
Еще одного ребенка спасли из российской оккупации
Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, два года несовершеннолетнему парню пришлось жить в оккупации и ходить в российскую школу.
Сейчас мальчику уже семнадцать лет. Все это время он продолжал надеяться на возвращение в Украину.
С начала этого года удалось вернуть 48 детей из временно оккупированной Херсонской области.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-