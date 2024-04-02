Украина вернула с оккупированной Россией территории еще одного ребенка
Категория
Украина
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Украина вернула с оккупированной Россией территории еще одного ребенка

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
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В Украину с временно оккупированных Россией территорий вернули еще одного ребенка.

Еще одного ребенка спасли из российской оккупации

Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, два года несовершеннолетнему парню пришлось жить в оккупации и ходить в российскую школу.

Больше всего юношу пугало, что после так называемой юнармии россияне заставят его воевать против Родины», - рассказал Александр Прокудин.

Сейчас мальчику уже семнадцать лет. Все это время он продолжал надеяться на возвращение в Украину.

Выполнить это желание помогла волонтерская организация Save Ukraine. И вот уже парень с семьей в безопасном месте, под наблюдением медиков и психологов, сообщил Прокудин.

С начала этого года удалось вернуть 48 детей из временно оккупированной Херсонской области.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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