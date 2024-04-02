Україна повернула з окупованої Росією території ще одну дитину

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій повернули ще одну дитину.

Ще одну дитину врятували з російської окупації

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи.

Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини", — розповів Олександр Прокудін. Поширити

Зараз хлопцю вже сімнадцять років. Весь цей час він продовжував сподіватися на повернення в Україну.

Здійснити це бажання допомогла волонтерська організація Save Ukraine. І ось уже — хлопець з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів, — повідомив Прокудін. Поширити

З початку цього року вдалося повернути 48 дітей з тимчасово окупованої Херсонської області.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.