ВСУ установили флаг Украины на оккупированной части Херсонской области — видео

На временно оккупированной Херсонской области военные установили украинский флаг. Для этого бойцы использовали беспилотные летательные аппараты Mavic 3.

Что известно об установке флага на оккупированной Херсонщине

Это удалось совершить экипажу БПЛА одного из подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также и наглядно, — говорится в сообщении. Поделиться

В пресс-службе бригады отметили, что четыре пилота с позывными "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират" установили на временно подконтрольной оккупантами территории государственный флаг Украины с помощью двух БПЛА типа Mavic 3.

Украинские бойцы опубликовали видео, в котором показали, как дрон вместе с украинским флагом летел через реку Днепр. Недалеко от левого берега было расположено сооружение, на котором БПЛА и установил флаг.

Армия РФ терпит серьезные потери на левом берегу Днепра

За последние несколько недель ВСУ удалось уничтожить 222 единицы российской техники возле Кринок.

Также журналисты обратили внимание, что на поле боя стремительно растет количество 60-летних танков Т-62, которые Кремль вытащил из долгосрочного хранения, чтобы заменить часть уничтоженного вооружения.

ВСУ в основном воюют пехотой и потеряли в районе этого населенного пункта только 47 единиц техники. Силы обороны чаще используют свои гаубицы с правого берега Днепра.

Как отмечает издание, недавно российский военный блоггер "Романов" заявил, что морская пехота Украины продвинулась на небольшое расстояние в сторону Казачьих Лагерей.