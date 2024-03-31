Армия РФ обстреляла Херсонскую область ракетами С-300. Есть раненые

Российские оккупанты совершили ракетную атаку на мирные села Херсонской области. Пострадали двое местных жителей.
Россияне обстреляли ракетами Бериславский район Херсона
В Бериславском районе Херсонщины 31 марта в результате ракетной атаки ранены двое местных жителей.
Об этом Херсонская областная прокуратура сообщила в Facebook.
Кроме того, повреждены частные дома, линии электропередачи.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Российские военные атаковали Михайловку
Российские войска 28 марта открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.
Так, с разного вооружения оккупанты атаковали Михайловку Херсонской области.
Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и унести тело его жены, противник открыл минометный огонь.
В коротких перерывах между полицейскими обстрелами на бронированном автомобиле удалось вывезти пострадавшего и тело погибшей из обстреливаемого населенного пункта.
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