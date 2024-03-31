Армия РФ обстреляла Херсонскую область ракетами С-300. Есть раненые

Россияне обстреляли ракетами Бериславский район Херсона

В Бериславском районе Херсонщины 31 марта в результате ракетной атаки ранены двое местных жителей.

Об этом Херсонская областная прокуратура сообщила в Facebook.

По данным следствия, 31 марта 2024 года, около 15:15, вооруженные силы России ударили по одному из населенных пунктов Бериславского района. Предварительно атаковали ракетой типа С-300. В результате взрыва пострадали двое местных жителей. Поделиться

Кроме того, повреждены частные дома, линии электропередачи.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российские военные атаковали Михайловку

Российские войска 28 марта открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.

Так, с разного вооружения оккупанты атаковали Михайловку Херсонской области.

Били из танка, затем сбросили боеприпас с дрона на жилой дом, где в результате взрыва под завалами погибла 61-летняя женщина, ее 59-летний мужчина получил контузию и ссадины. Поделиться

Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и унести тело его жены, противник открыл минометный огонь.