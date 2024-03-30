На Херсонщине и в Донецькой области погибли двое гражданских в результате атак России
Категория
Украина
Дата публикации

На Херсонщине и в Донецькой области погибли двое гражданских в результате атак России

Херсонская ОВА
дснс
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Российские оккупанты 29 марта убили и ранили нескольких гражданских в результате обстрелов Херсонской и Донецкой областей.

В Херсонской и Донбассе есть погибшие и раненые среди гражданских из-за атак РФ

Как отмечается, за сутки российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в результате чего повреждена многоэтажка и 2 частных дома.

Также были зафиксированы попадания в сотовую башню и складское помещение.

Из-за российской агрессии в области один человек погиб, еще один получил ранения.

В Донецкой области россияне убили жителя Максимилиановки.

Число погибших в области, без учета Мариуполя и Волновахи, возросло до 1896 гражданских.

Предыдущие атаки армии РФ по Донбассу и Херсону

10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.

19 марта российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Как отмечается, оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах — три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина".

Также 28 марта подразделения армии РФ по разным видам оружия атаковали село Михайловка Херсонской области. Пострадали пожилые супруги: погибла жена, раненый муж.

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