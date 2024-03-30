На Херсонщині та Донеччині загинуло двоє цивільних внаслідок атак Росії

Російські окупанти 29 березня вбили та поранили декількох цивільних внаслідок обстрілів Херсонської та Донецької областей.

На Херсонщині та Донеччині є загиблі й поранені серед цивільних через атаки РФ

Як зазначається, за добу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки.

Також були зафіксовані влучання в стільникову вежу та складське приміщення.

Через російську агресію в області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

На Донеччині росіяни вбили жителя Максимільянівки.

Кількість загиблих в області, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 1896 цивільних.

Попередні атаки армії РФ по Донеччині та Херсонщині

10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

19 березня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Як зазначається, окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях — троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік".

Також 28 березня підрозділи армії РФ з різних видів зброї атакували село Михайлівка Херсонської області. Постраждало літнє подружжя: загинула дружина, поранений чоловік.