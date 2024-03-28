Російські військові обстріляли Херсонщину з танків і дронів. Є загибла та поранений

28 березня підрозділи армії РФ з різних видів зброї атакували село Михайлівка Херсонської області. Постраждало літнє подружжя: загинула дружина, поранений чоловік.
Російські військові атакували Михайлівку
Російські війська відкрили вогонь з міномету, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області
Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна.
Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.
Росіяни вбили двоє людей на Херсонщині
Окупанти атакували з повітря село Велетенське, є жертва.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські війська продовжують вбивати жителів Херсонщини.
Як зазначається, ворог обстріляв Велетенське, били по житловому сектору. Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка була на подвір’ї будинку, отримала тяжкі поранення, її серце зупинилося у кареті «швидкої».
Також начальник ОВА повідомив, що напередодні ввечері ворог скинув вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.
Вдень 21 березня російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині. Поранено 74-річного чоловіка.
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