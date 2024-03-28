Російські військові обстріляли Херсонщину з танків і дронів. Є загибла та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські військові обстріляли Херсонщину з танків і дронів. Є загибла та поранений

Херсонщина

28 березня підрозділи армії РФ з різних видів зброї атакували село Михайлівка Херсонської області. Постраждало літнє подружжя: загинула дружина, поранений чоловік.

Російські військові атакували Михайлівку

Російські війська відкрили вогонь з міномету, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області

Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна.

Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.

У коротких перервах між обстрілами поліцейським на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло загиблої з обстрілюваного населеного пункту.

Росіяни вбили двоє людей на Херсонщині

Окупанти атакували з повітря село Велетенське, є жертва.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська продовжують вбивати жителів Херсонщини.

Як зазначається, ворог обстріляв Велетенське, били по житловому сектору. Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка була на подвір’ї будинку, отримала тяжкі поранення, її серце зупинилося у кареті «швидкої».

Також начальник ОВА повідомив, що напередодні ввечері ворог скинув вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.

Вдень 21 березня російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині. Поранено 74-річного чоловіка.

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