Российские военные обстреляли Херсонщину с танков и дронов. Есть погибшая и раненый

28 марта подразделения армии РФ по разным видам оружия атаковали село Михайловка Херсонской области. Пострадали пожилые супруги: погибла жена, раненый муж.
Российские военные атаковали Михайловку
Российские войска открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Так, с разного вооружения оккупанты атаковали Михайловку Херсонской области.
Били из танка, затем сбросили боеприпас с дрона на жилой дом, где в результате взрыва под завалами погибла 61-летняя женщина, ее 59-летний мужчина получил контузию и ссадины.
Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и унести тело его жены, противник открыл минометный огонь.
Россияне убили два человека в Херсонской области
Оккупанты атаковали с воздуха село Огромное, есть жертва.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Российские войска продолжают убивать жителей Херсона.
Как отмечается, враг обстрелял гигантское, били по жилому сектору. В результате обстрела 70-летняя женщина, которая была во дворе дома, получила тяжелые ранения, ее сердце остановилось в карете «скорой».
Также начальник ОВА сообщил, что накануне вечером враг сбросил взрывчатку с беспилотника в село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.
Днем 21 марта российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Казацком Херсонской области. Ранен 74-летний мужчина.
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