Российские военные обстреляли Херсонщину с танков и дронов. Есть погибшая и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военные обстреляли Херсонщину с танков и дронов. Есть погибшая и раненый

Херсонщина
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28 марта подразделения армии РФ по разным видам оружия атаковали село Михайловка Херсонской области. Пострадали пожилые супруги: погибла жена, раненый муж.

Российские военные атаковали Михайловку

Российские войска открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Так, с разного вооружения оккупанты атаковали Михайловку Херсонской области.

Били из танка, затем сбросили боеприпас с дрона на жилой дом, где в результате взрыва под завалами погибла 61-летняя женщина, ее 59-летний мужчина получил контузию и ссадины.

Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и унести тело его жены, противник открыл минометный огонь.

В коротких перерывах между полицейскими обстрелами на бронированном автомобиле удалось вывезти пострадавшего и тело погибшей из обстреливаемого населенного пункта.

Россияне убили два человека в Херсонской области

Оккупанты атаковали с воздуха село Огромное, есть жертва.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские войска продолжают убивать жителей Херсона.

Как отмечается, враг обстрелял гигантское, били по жилому сектору. В результате обстрела 70-летняя женщина, которая была во дворе дома, получила тяжелые ранения, ее сердце остановилось в карете «скорой».

Также начальник ОВА сообщил, что накануне вечером враг сбросил взрывчатку с беспилотника в село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.

Днем 21 марта российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Казацком Херсонской области. Ранен 74-летний мужчина.

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