Армия РФ атаковала дронами "Пункт несокрушимости" в Херсонской области. Есть раненые

Россияне дронами атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области

Стало известно о трех пострадавших в результате атаки двух FPV-дронов по пункту несокрушимости в Новоалександровской общине, — говорится в сообщении. Поделиться

В частности, в больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки.

А также 61-летнюю местную жительницу с контузией. Среди пострадавших и 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, — рассказали о состоянии пострадавших в ОВА. Поделиться

Обстрелы "Пунктов несокрушимости" в Украине

Оккупанты не впервые обстреливают "Пункты несокрушимости", в том числе и в Херсонской области. Например, из-за обстрела "Пункта несокрушимости" в Херсоне в июне прошлого года погибли два человека, которые пришли за гуманитарной помощью. Еще двое получили ранения.

Кроме того, в марте 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.

Также в декабре 2022 декабря оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости", который размещался в местной школе в поселке Малотарановка в пригороде Краматорска.