Армия РФ атаковала дронами "Пункт несокрушимости" в Херсонской области. Есть раненые

Российские войска атаковали несколькими дронами "Пункт несокрушимости" в Херсонской области 23 марта. Три человека получили ранения.
Россияне дронами атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области
В частности, в больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки.
Обстрелы "Пунктов несокрушимости" в Украине
Оккупанты не впервые обстреливают "Пункты несокрушимости", в том числе и в Херсонской области. Например, из-за обстрела "Пункта несокрушимости" в Херсоне в июне прошлого года погибли два человека, которые пришли за гуманитарной помощью. Еще двое получили ранения.
Кроме того, в марте 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.
Также в декабре 2022 декабря оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости", который размещался в местной школе в поселке Малотарановка в пригороде Краматорска.
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