Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибшие

Россияне убили два человека в Херсонской области

Оккупанты атаковали с воздуха село Велетенське, есть жертва.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские войска продолжают убивать жителей Херсонщины. Александр Прокудин Руководитель ХОВА

Как отмечается, враг обстрелял Велетенське, били по жилому сектору. В результате обстрела 70-летняя женщина, которая была во дворе дома, получила тяжелые ранения, ее сердце остановилось в карете «скорой».

Также начальник ОВА сообщил, что накануне вечером враг сбросил взрывчатку с беспилотника в село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.

Днем 21 марта российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Казацком Херсонской области. Ранен 74-летний мужчина.

Россияне не прекращают убивать гражданских в Херсонской области

20 марта солдаты РФ обстреляли автомобиль с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки врага погибли двое мужчин.

Российские войска атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской общине. Это произошло на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка, — сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате обстрела погибли двое мужчин 40 лет.

Кроме того, отмечается, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также было зафиксировано попадание в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.