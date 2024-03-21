Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибшие

21 марта российские войска обстреляли село Велетенське Херсонской области. Погибла пожилая женщина.
Россияне убили два человека в Херсонской области
Оккупанты атаковали с воздуха село Велетенське, есть жертва.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Как отмечается, враг обстрелял Велетенське, били по жилому сектору. В результате обстрела 70-летняя женщина, которая была во дворе дома, получила тяжелые ранения, ее сердце остановилось в карете «скорой».
Также начальник ОВА сообщил, что накануне вечером враг сбросил взрывчатку с беспилотника в село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.
Днем 21 марта российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Казацком Херсонской области. Ранен 74-летний мужчина.
Россияне не прекращают убивать гражданских в Херсонской области
20 марта солдаты РФ обстреляли автомобиль с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки врага погибли двое мужчин.
Российские войска атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской общине. Это произошло на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка, — сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате обстрела погибли двое мужчин 40 лет.
Кроме того, отмечается, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также было зафиксировано попадание в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.
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