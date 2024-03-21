Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загиблі

Росіяни вбили двоє людей на Херсонщині

Окупанти атакували з повітря село Велетенське, є жертва.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська продовжують вбивати жителів Херсонщини. Олександр Прокудін Керівник ХОВА

Як зазначається, ворог обстріляв Велетенське, били по житловому сектору. Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка була на подвір’ї будинку, отримала тяжкі поранення, її серце зупинилося у кареті «швидкої».

Також начальник ОВА повідомив, що напередодні ввечері ворог скинув вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.

Вдень 21 березня російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині. Поранено 74-річного чоловіка.

Росіяни не припиняють вбивати цивільних на Херсонщині

20 березня солдати РФ обстріляли автомобіль з цивільними у Херсонській області. У результаті атаки ворога загинули двоє чоловіків.

Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка, — повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він також додав, що, за попередніми даними, в результаті обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.

Окрім того, наголошується, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.