Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загиблі

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

21 березня російські війська обстріляли село Велетенське Херсонської області. Загинула літня жінка.

Росіяни вбили двоє людей на Херсонщині

Окупанти атакували з повітря село Велетенське, є жертва.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська продовжують вбивати жителів Херсонщини.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Керівник ХОВА

Як зазначається, ворог обстріляв Велетенське, били по житловому сектору. Внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка була на подвір’ї будинку, отримала тяжкі поранення, її серце зупинилося у кареті «швидкої».

Також начальник ОВА повідомив, що напередодні ввечері ворог скинув вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.

Вдень 21 березня російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Козацькому на Херсонщині. Поранено 74-річного чоловіка.

Росіяни не припиняють вбивати цивільних на Херсонщині

20 березня солдати РФ обстріляли автомобіль з цивільними у Херсонській області. У результаті атаки ворога загинули двоє чоловіків. 

Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка, — повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він також додав, що, за попередніми даними, в результаті обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.

Окрім того, наголошується, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.

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