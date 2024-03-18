Розбирали знайдений дрон. Троє жителів Херсонщини загинули через вибух

У селі Львове Херсонської області 18 березня підірвалися троє чоловіків. Вони загинули під час спроби розбору FPV-дрона.

На Херсонщині від вибуху дрона загинуло 3 чоловіків

Жителі Львового принесли додому і намагалися розбирати знайдений дрон. Пролунав вибух.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, йдеться про чоловіків 45, 55 і 67 років.

Вони принесли додому раніше знайдений у дворі FPV-дрон і почали його розбирати. У результаті чого здетонував боєприпас.

Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні.

Прокудін знову закликав бути вкрай обережними і не підбирати підозрілі предмети.

Розмінування України: що відомо

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.