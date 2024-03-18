Розбирали знайдений дрон. Троє жителів Херсонщини загинули через вибух
Категорія
Україна
Дата публікації

Розбирали знайдений дрон. Троє жителів Херсонщини загинули через вибух

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Дрон

У селі Львове Херсонської області 18 березня підірвалися троє чоловіків. Вони загинули під час спроби розбору FPV-дрона.

На Херсонщині від вибуху дрона загинуло 3 чоловіків

Жителі Львового принесли додому і намагалися розбирати знайдений дрон. Пролунав вибух.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, йдеться про чоловіків 45, 55 і 67 років.

Вони принесли додому раніше знайдений у дворі FPV-дрон і почали його розбирати. У результаті чого здетонував боєприпас.

Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні.

Прокудін знову закликав бути вкрай обережними і не підбирати підозрілі предмети.

Розмінування України: що відомо

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська обстріляли Херсонську область. Є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ скинула КАБ на будинок у Херсоні. Поранено дитину
Херсонська МВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські військові скинули з дронів вибухівку на жителів Херсонщини. Є поранені
Херсонська ОВА
Херсонщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?