Розбирали знайдений дрон. Троє жителів Херсонщини загинули через вибух

У селі Львове Херсонської області 18 березня підірвалися троє чоловіків. Вони загинули під час спроби розбору FPV-дрона.
На Херсонщині від вибуху дрона загинуло 3 чоловіків
Жителі Львового принесли додому і намагалися розбирати знайдений дрон. Пролунав вибух.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, йдеться про чоловіків 45, 55 і 67 років.
Вони принесли додому раніше знайдений у дворі FPV-дрон і почали його розбирати. У результаті чого здетонував боєприпас.
Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні.
Прокудін знову закликав бути вкрай обережними і не підбирати підозрілі предмети.
Розмінування України: що відомо
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.
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