Авіація РФ скинула КАБ на будинок у Херсоні. Поранено дитину
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула КАБ на будинок у Херсоні. Поранено дитину

Херсонська МВА
Херсон

Ввечері 8 березня російська армія здійснила обстріл Херсона з літаків. На житловий будинок було скинуто керовану авіабомбу.

У херсонський будинок поцілили КАБом

Близько 22.00 8 березня Херсон був атакований ворожою авіацією. На місто скинули керовану авіабомбу. Поранено дитину.

Про це повідомила Херсонська МВА.

Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона отримала поранення 7-річна дитина. Наразі хлопчик ушпиталений.

Попередньо у дитини контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

У Херсонській ОВА повідомили, що близько 22:49 на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі.

Їх евакуювали в безпечне місце, — додали в адміністрації.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріли і їх жертви у селі Ольгівка.

Російські війська вдарили по Ольгівці Тягинської громади. Попередньо, село атакували з безпілотника.

Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, — травмований.

Росіяни цілий день атакують Херсон з повітря

Російські військові протягом 17 лютого обстрілюють Херсон. На 17.43 у місті було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

На 18.13 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ одна людина загинула, четверо поранені.

39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники.

Четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 р. н. та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія масовано обстрілює Херсон. Є загиблий та поранені
Херсонська МВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Є загибла та поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Білозерка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська обстріляли Херсонську область. Є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?