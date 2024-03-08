Авіація РФ скинула КАБ на будинок у Херсоні. Поранено дитину

Ввечері 8 березня російська армія здійснила обстріл Херсона з літаків. На житловий будинок було скинуто керовану авіабомбу.
У херсонський будинок поцілили КАБом
Близько 22.00 8 березня Херсон був атакований ворожою авіацією. На місто скинули керовану авіабомбу. Поранено дитину.
Про це повідомила Херсонська МВА.
Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона отримала поранення 7-річна дитина. Наразі хлопчик ушпиталений.
Попередньо у дитини контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.
У Херсонській ОВА повідомили, що близько 22:49 на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі.
Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріли і їх жертви у селі Ольгівка.
Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, — травмований.
Росіяни цілий день атакують Херсон з повітря
Російські військові протягом 17 лютого обстрілюють Херсон. На 17.43 у місті було відомо про одного загиблого та трьох поранених.
На 18.13 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ одна людина загинула, четверо поранені.
39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники.
Четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 р. н. та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-