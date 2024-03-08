Авіація РФ скинула КАБ на будинок у Херсоні. Поранено дитину

Ввечері 8 березня російська армія здійснила обстріл Херсона з літаків. На житловий будинок було скинуто керовану авіабомбу.

У херсонський будинок поцілили КАБом

Близько 22.00 8 березня Херсон був атакований ворожою авіацією. На місто скинули керовану авіабомбу. Поранено дитину.

Про це повідомила Херсонська МВА.

Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона отримала поранення 7-річна дитина. Наразі хлопчик ушпиталений.

Попередньо у дитини контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

У Херсонській ОВА повідомили, що близько 22:49 на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі.

Їх евакуювали в безпечне місце, — додали в адміністрації. Поширити

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріли і їх жертви у селі Ольгівка.

Російські війська вдарили по Ольгівці Тягинської громади. Попередньо, село атакували з безпілотника. Поширити

Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, — травмований.

Росіяни цілий день атакують Херсон з повітря

Російські військові протягом 17 лютого обстрілюють Херсон. На 17.43 у місті було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

На 18.13 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ одна людина загинула, четверо поранені.

39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники.