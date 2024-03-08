Авиация РФ сбросила КАБ на дом в Херсоне. Ранен ребенок

Вечером 8 марта российская армия произвела обстрел Херсона из самолетов. На жилой дом была сброшена управляемая авиабомба.
В херсонский дом попали КАБом
Около 22:00 8 марта Херсон был атакован вражеской авиацией. На город сбросили управляемую авиабомбу. Ранен ребенок.
Об этом сообщила Херсонская МВА.
В результате недавнего вражеского обстрела Херсона получил ранение 7-летний ребенок. Сейчас мальчик госпитализирован.
Предварительно у ребенка контузия, взрывчатая и черепно-мозговая травма.
В Херсонской ОВА сообщили, что около 22:49 на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже.
Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстрелах и их жертвах в селе Ольговка.
В результате сброса взрывного предмета пострадали два человека. От полученных ран погибла 58-летняя женщина. Ее брат, 49 лет, травмирован.
Россияне целый день атакуют Херсон с воздуха
Российские военные 17 февраля обстреливают Херсон. На 17.43 в городе было известно об одном погибшем и троих раненых.
На 18.13 в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб, четверо ранены.
39-летний погибший на момент вражеской атаки находился на крыше жилого дома. Его тело сняли спасатели.
Четверо раненых под обстрелы попали на улицах. Женщина 1974 г. р. и мужчины 36, 61 и 58 лет в состоянии средней тяжести. Медики оказали им необходимую помощь.
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