Авиация РФ сбросила КАБ на дом в Херсоне. Ранен ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила КАБ на дом в Херсоне. Ранен ребенок

Херсонская ГВА
Херсон
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Вечером 8 марта российская армия произвела обстрел Херсона из самолетов. На жилой дом была сброшена управляемая авиабомба.

В херсонский дом попали КАБом

Около 22:00 8 марта Херсон был атакован вражеской авиацией. На город сбросили управляемую авиабомбу. Ранен ребенок.

Об этом сообщила Херсонская МВА.

В результате недавнего вражеского обстрела Херсона получил ранение 7-летний ребенок. Сейчас мальчик госпитализирован.

Предварительно у ребенка контузия, взрывчатая и черепно-мозговая травма.

В Херсонской ОВА сообщили, что около 22:49 на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже.

Их эвакуировали в безопасное место, — добавили в администрации.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстрелах и их жертвах в селе Ольговка.

Российские войска ударили по Ольговке Тягинской громады. Предварительно село атаковали с беспилотника.

В результате сброса взрывного предмета пострадали два человека. От полученных ран погибла 58-летняя женщина. Ее брат, 49 лет, травмирован.

Россияне целый день атакуют Херсон с воздуха

Российские военные 17 февраля обстреливают Херсон. На 17.43 в городе было известно об одном погибшем и троих раненых.

На 18.13 в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб, четверо ранены.

39-летний погибший на момент вражеской атаки находился на крыше жилого дома. Его тело сняли спасатели.

Четверо раненых под обстрелы попали на улицах. Женщина 1974 г. р. и мужчины 36, 61 и 58 лет в состоянии средней тяжести. Медики оказали им необходимую помощь.

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