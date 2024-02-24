Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области. Есть погибшая и раненые

24 февраля российские захватчики целый день обстреливают Херсонскую область. В поселке Белозерка убита 35-летняя женщина, ранены 5 человек.
Российские оккупанты атаковали Белозерку
Российские военные к вечеру снова обстреляли Херсонскую область. В этот раз под удар попала Белозерка.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.
По его данным, известно также об еще одной пострадавшей. Она была госпитализирована в больницу.
Позже стало известно о других раненых в результате российских обстрелов.
Из-за российских обстрелов Белозерки пострадали шесть местных жителей, — сообщил Прокудин.
Россияне целый день атакуют Херсон с воздуха
Российские военные 17 февраля обстреливают Херсон. На 17.43 в городе было известно об одном погибшем и троих раненых.
На 18.13 в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб, четверо ранены.
39-летний погибший на момент вражеской атаки находился на крыше жилого дома. Его тело сняли спасатели.
Четверо раненых под обстрелы попали на улицы. Женщина 1974 г. р. и мужчины 36, 61 и 58 лет в состоянии средней тяжести. Медики оказали им необходимую помощь.
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