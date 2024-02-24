Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области. Есть погибшая и раненые
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Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области. Есть погибшая и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
белозерка
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24 февраля российские захватчики целый день обстреливают Херсонскую область. В поселке Белозерка убита 35-летняя женщина, ранены 5 человек.

Российские оккупанты атаковали Белозерку

Российские военные к вечеру снова обстреляли Херсонскую область. В этот раз под удар попала Белозерка.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

К сожалению, очередной вражеский обстрел унес жизни 35-летней женщины. Мои соболезнования родным погибшей… Ее муж – ранен. Пока "скорая" везет его в больницу.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

По его данным, известно также об еще одной пострадавшей. Она была госпитализирована в больницу.

30-летнюю местную жительницу, которая была дома с годовалым ребенком. К счастью, малыш не пострадал.

Позже стало известно о других раненых в результате российских обстрелов.

Из-за российских обстрелов Белозерки пострадали шесть местных жителей, — сообщил Прокудин.

Это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет. Всех пострадавших доставили в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями. Им оказывается медицинская помощь.

Россияне целый день атакуют Херсон с воздуха

Российские военные 17 февраля обстреливают Херсон. На 17.43 в городе было известно об одном погибшем и троих раненых.

На 18.13 в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб, четверо ранены.

39-летний погибший на момент вражеской атаки находился на крыше жилого дома. Его тело сняли спасатели.

Четверо раненых под обстрелы попали на улицы. Женщина 1974 г. р. и мужчины 36, 61 и 58 лет в состоянии средней тяжести. Медики оказали им необходимую помощь.

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