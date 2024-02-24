Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Є загибла та поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Білозерка

24 лютого російські загарбники цілий день обстрілюють Херсонську область. У селищі Білозерка вбито 35-річну жінку, поранено 5 осіб.

Російські окупанти атакували Білозерку

Російські військові надвечір знову обстріляли Херсонську область. Цього разу під удар потрапила Білозерка.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої… Її чоловік — поранений. Наразі "швидка" везе його до лікарні.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

За його даними, відомо також по ще одну постраждалу. ЇЇ було госпіталізовано до лікарні.

30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав.

Пізніше стало відомо про інших поранених внаслідок російського обстрілу.

Через російський обстріл Білозерки постраждали шестеро місцевих жителів, — повідомив Прокудін.

Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога.

Росіяни цілий день атакують Херсон з повітря

Російські військові протягом 17 лютого обстрілюють Херсон. На 17.43 у місті було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

На 18.13 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ одна людина загинула, четверо поранені.

39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники.

Четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 р. н. та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.

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