Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Є загибла та поранені

24 лютого російські загарбники цілий день обстрілюють Херсонську область. У селищі Білозерка вбито 35-річну жінку, поранено 5 осіб.

Російські окупанти атакували Білозерку

Російські військові надвечір знову обстріляли Херсонську область. Цього разу під удар потрапила Білозерка.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

На жаль, черговий ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки. Мої співчуття рідним загиблої… Її чоловік — поранений. Наразі "швидка" везе його до лікарні. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

За його даними, відомо також по ще одну постраждалу. ЇЇ було госпіталізовано до лікарні.

30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав. Поширити

Пізніше стало відомо про інших поранених внаслідок російського обстрілу.

Через російський обстріл Білозерки постраждали шестеро місцевих жителів, — повідомив Прокудін.

Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога. Поширити

Росіяни цілий день атакують Херсон з повітря

Російські військові протягом 17 лютого обстрілюють Херсон. На 17.43 у місті було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

На 18.13 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ одна людина загинула, четверо поранені.

39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники.