Разбирали найденный дрон. Трое жителей Херсонщины погибли из-за взрыва

В селе Львов Херсонской области 18 марта взорвались трое мужчин. Они погибли при попытке разобрать FPV-дрон.

В Херсонской области от взрыва дрона погибли 3 человека

Жители Львова принесли домой и пытались разбирать найденный дрон. Раздался взрыв.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, речь идет о мужчинах 45, 55 и 67 лет.

Они принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас.

Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу.

Прокудин снова призвал быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

Разминирование Украины: что известно

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же, в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.