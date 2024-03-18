Разбирали найденный дрон. Трое жителей Херсонщины погибли из-за взрыва

В селе Львов Херсонской области 18 марта взорвались трое мужчин. Они погибли при попытке разобрать FPV-дрон.
В Херсонской области от взрыва дрона погибли 3 человека
Жители Львова принесли домой и пытались разбирать найденный дрон. Раздался взрыв.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, речь идет о мужчинах 45, 55 и 67 лет.
Они принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас.
Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу.
Прокудин снова призвал быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.
Разминирование Украины: что известно
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
К тому же, в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-