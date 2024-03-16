Российские военные сбросили с дронов взрывчатку на жителей Херсонщины. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военные сбросили с дронов взрывчатку на жителей Херсонщины. Есть раненые

Херсонская ОВА
Берислав
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Атаки российскими беспилотниками на гражданских жителей Херсонской области проходят каждый день. Так, 16 марта в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на мужчину прямо на улице.

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В Бериславе российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на находящегося на улице гражданского гражданина. Вчера подобная воздушная атака с применением беспилотника фиксировалась в селе Львов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В результате этих двух случаев были ранены двое местных жителей.

Так, в Бериславе пострадавшим оказался 71-летний мужчина, у которого диагностирована взрывная травма и ранение ноги.

Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Что касается вчерашней атаки, 15 марта, тогда вечером оккупанты сбросили 6 взрывчаток с дронов по селу Львове Тягинского общества.

Легкие ранения получила местная жительница. Врачи ей оказали помощь на месте.

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Также 16 марта ранение получила 83-летняя жительница поселка Антоновка, который является пригородом Херсона.

Пожилая женщина находилась дома и из-за обстрела российскими военными имеет взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и контузию.

В состоянии средней тяжести женщину доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Берислав, Одрадокаменку, Бургунку, Нововоронцовку, Садово, Антоновку и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 6 частных домов, учебное заведение, гаражное помещение и автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

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