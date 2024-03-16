Російські військові скинули з дронів вибухівку на жителів Херсонщини. Є поранені

Атаки російськими безпілотниками на цивільних мешканців Херсонської області відбуваються щодня. Так, 16 березня у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона на чоловіка прямо на вулиці.
Дрони РФ “полюють” на мирних жителів Херсонщини
У Бериславі російські загарбники скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці. Вчора подібна повітряна атака із застосуванням безпілотника фіксувалася у селі Львове.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок цих двох випадків були поранені двоє місцевих жителів.
Так, у Бериславі потерпілим виявився 71-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму та поранення ноги.
Що стосується вчорашньої атаки, 15 березня, тоді ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади.
Легкі поранення отримала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці.
Удари армії РФ по Херсонській області
Також 16 березня поранення отримала 83-річна жителька селища Антонівка, яке є передмістям Херсона.
Літня жінка знаходилася вдома і через обстріл російськими військовими має вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та контузію.
Також минулої доби окупанти обстрілювали Берислав, Одрадокам'янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад, гаражне приміщення та автомобіль.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
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