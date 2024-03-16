Російські військові скинули з дронів вибухівку на жителів Херсонщини. Є поранені

Атаки російськими безпілотниками на цивільних мешканців Херсонської області відбуваються щодня. Так, 16 березня у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона на чоловіка прямо на вулиці.

Дрони РФ “полюють” на мирних жителів Херсонщини

У Бериславі російські загарбники скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці. Вчора подібна повітряна атака із застосуванням безпілотника фіксувалася у селі Львове.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок цих двох випадків були поранені двоє місцевих жителів.

Так, у Бериславі потерпілим виявився 71-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму та поранення ноги.

Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Поширити

Що стосується вчорашньої атаки, 15 березня, тоді ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади.

Легкі поранення отримала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці.

Удари армії РФ по Херсонській області

Також 16 березня поранення отримала 83-річна жителька селища Антонівка, яке є передмістям Херсона.

Літня жінка знаходилася вдома і через обстріл російськими військовими має вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та контузію.

У стані середньої тяжкості жінку доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу. Поширити

Також минулої доби окупанти обстрілювали Берислав, Одрадокам'янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад, гаражне приміщення та автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.