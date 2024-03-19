Армія РФ обстріляла авто цивільних у Херсонській області. Є постраждалі

Російська армія атакувала авто з цивільними людьми неподалік села Осокорівка Нововоронцовської громади, що у Херсонській області.

Росія атакувала авто цивільних у Херсонській області

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни скинули на транспортний вибуховий предмет з безпілотника. В результаті цього авто отримало механічні пошкодження.

Також були травмовані цивільні, яки знаходились в середині машини.

У 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу, — написав Прокудін. Поширити

Російські удари по Херсонській області

Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Інтервенти атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Раніше повідомлялося, що на початку березня у Херсонській області потрапили під ворожий удар поліцейські — тоді двоє правоохоронців отримали поранення.

Також нагадаємо, що перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.