Армія РФ обстріляла авто цивільних у Херсонській області. Є постраждалі

Російська армія атакувала авто з цивільними людьми неподалік села Осокорівка Нововоронцовської громади, що у Херсонській області.
Росія атакувала авто цивільних у Херсонській області
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни скинули на транспортний вибуховий предмет з безпілотника. В результаті цього авто отримало механічні пошкодження.
Також були травмовані цивільні, яки знаходились в середині машини.
Російські удари по Херсонській області
Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Інтервенти атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Раніше повідомлялося, що на початку березня у Херсонській області потрапили під ворожий удар поліцейські — тоді двоє правоохоронців отримали поранення.
Також нагадаємо, що перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.
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