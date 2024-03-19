Армия РФ обстреляла авто гражданские в Херсонской области. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла авто гражданские в Херсонской области. Есть пострадавшие

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
авто
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Российская армия атаковала авто с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины Херсонской области.

Россия атаковала авто гражданских в Херсонской области

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, россияне сбросили на транспортный взрывной предмет с беспилотника. В результате этого авто получило механические повреждения.

Также были травмированы гражданские, находившиеся внутри машины.

У 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, — написал Прокудин.

Российские удары по Херсонской области

Напомним, после увольнения Силами обороны Украины правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Интервенты атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Херсонской области попали под вражеский удар полицейские — тогда двое правоохранителей получили ранения.

Также напомним, что перед этим зимой в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста, в результате чего мужчина погиб.

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