20 березня солдати РФ обстріляли автомобіль з цивільними у Херсонській області. У результаті атаки ворога загинули двоє чоловіків.

Росіяни не припиняють вбивати цивільних в Україні

Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка, — повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Поширити

Він також додав, що, за попередніми даними, в результаті обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.

Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби, 19 березня, армія РФ обстрілювала:

Херсон,

Берислав,

Шевченківку,

Хрещенівку,

Антонівку,

Станіслав,

Широку Балку,

Осокорівку,

Дніпровське,

Михайлівку,

Качкарівку,

Бургунку,

Республіканець,

Одрадокам'янку,

Садове,

Кізомис,

Придніпровське,

Шляхове.

Окрім того, наголошується, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.

Внаслідок атак росіян 19 березня одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Під ударом РФ також опинилася Дніпропетровська область

Російські окупанти протягом ночі 20 березня з артилерії тероризували населені пункти на території Дніпровщина.

У результаті атак противника є поранені та руйнування.