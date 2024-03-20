Російські загарбники вбили двох мирних українців на Херсонщині
Категорія
Події
Дата публікації

Російські загарбники вбили двох мирних українців на Херсонщині

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
армія РФ

20 березня солдати РФ обстріляли автомобіль з цивільними у Херсонській області. У результаті атаки ворога загинули двоє чоловіків. 

Росіяни не припиняють вбивати цивільних в Україні

Російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка, — повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він також додав, що, за попередніми даними, в результаті обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.

Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби, 19 березня, армія РФ обстрілювала:

  • Херсон,

  • Берислав,

  • Шевченківку,

  • Хрещенівку,

  • Антонівку,

  • Станіслав,

  • Широку Балку,

  • Осокорівку,

  • Дніпровське,

  • Михайлівку,

  • Качкарівку,

  • Бургунку,

  • Республіканець,

  • Одрадокам'янку,

  • Садове,

  • Кізомис,

  • Придніпровське,

  • Шляхове.

Окрім того, наголошується, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.

Внаслідок атак росіян 19 березня одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Під ударом РФ також опинилася Дніпропетровська область

Російські окупанти протягом ночі 20 березня з артилерії тероризували населені пункти на території Дніпровщина.

У результаті атак противника є поранені та руйнування.

Було голосно у Синельниківському районі. Через ворожу атаку в одному з населених пунктів поранено 5 людей. Постраждала ціла родина. Діти 12 та 19 років, 57-річний чоловік, 47-річна жінка — вона у тяжкому стані.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ намагається вести наступ в районі Роботиного
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Bloomberg заявило про початок нового етапу війни РФ проти України
Атаки на НПЗ в РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Лютий" атакував Енгельс. ГУР провело нову спецоперацію на території РФ
дрон Лютий

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?