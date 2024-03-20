20 березня солдати РФ обстріляли автомобіль з цивільними у Херсонській області. У результаті атаки ворога загинули двоє чоловіків.
Росіяни не припиняють вбивати цивільних в Україні
Він також додав, що, за попередніми даними, в результаті обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років.
Окрім того, наголошується, що протягом минулої доби, 19 березня, армія РФ обстрілювала:
Херсон,
Берислав,
Шевченківку,
Хрещенівку,
Антонівку,
Станіслав,
Широку Балку,
Осокорівку,
Дніпровське,
Михайлівку,
Качкарівку,
Бургунку,
Республіканець,
Одрадокам'янку,
Садове,
Кізомис,
Придніпровське,
Шляхове.
Окрім того, наголошується, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.
Внаслідок атак росіян 19 березня одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.
Під ударом РФ також опинилася Дніпропетровська область
Російські окупанти протягом ночі 20 березня з артилерії тероризували населені пункти на території Дніпровщина.
У результаті атак противника є поранені та руйнування.
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