Российские захватчики убили двух мирных украинцев в Херсонской области
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Проиcшествия
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Российские захватчики убили двух мирных украинцев в Херсонской области

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
армия РФ
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20 марта солдаты РФ обстреляли автомобиль с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки врага погибли двое мужчин.

Россияне не прекращают убивать гражданских в Украине

Российские войска атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской общине. Это произошло на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка, - сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате обстрела погибли двое мужчин 40 лет.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки, 19 марта, армия РФ обстреливала:

  • Херсон,

  • Берислав,

  • Шевченковку,

  • Крещеновку,

  • Антоновку,

  • Станислав,

  • Широкую Балку,

  • Осокоровку,

  • Днепровское,

  • Михайловку,

  • Качкаровку,

  • Бургунка,

  • Республиканец,

  • Отрядокаменку,

  • Садовое,

  • Кизомыс,

  • Приднепровское,

  • Дорожное.

Кроме того, сообщается, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также было зафиксировано попадание в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.

В результате атак россиян 19 марта один человек погиб, еще 5 – получили ранения.

Под ударом РФ также оказалась Днепропетровская область

Российские оккупанты ночью 20 марта из артиллерии терроризировали населенные пункты на территории Днепропетровщины.

В результате атак противника есть ранения и разрушения.

Было громко в Синельниковском районе. Из-за вражеской атаки в одном из населенных пунктов ранены 5 человек. Пострадала целая семья. Дети 12 и 19 лет, 57-летний мужчина, 47-летняя женщина - она в тяжелом состоянии.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

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