20 марта солдаты РФ обстреляли автомобиль с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки врага погибли двое мужчин.

Россияне не прекращают убивать гражданских в Украине

Российские войска атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской общине. Это произошло на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка, - сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Поделиться

Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате обстрела погибли двое мужчин 40 лет.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки, 19 марта, армия РФ обстреливала:

Херсон,

Берислав,

Шевченковку,

Крещеновку,

Антоновку,

Станислав,

Широкую Балку,

Осокоровку,

Днепровское,

Михайловку,

Качкаровку,

Бургунка,

Республиканец,

Отрядокаменку,

Садовое,

Кизомыс,

Приднепровское,

Дорожное.

Кроме того, сообщается, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также было зафиксировано попадание в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.

В результате атак россиян 19 марта один человек погиб, еще 5 – получили ранения.

Под ударом РФ также оказалась Днепропетровская область

Российские оккупанты ночью 20 марта из артиллерии терроризировали населенные пункты на территории Днепропетровщины.

В результате атак противника есть ранения и разрушения.