20 марта солдаты РФ обстреляли автомобиль с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки врага погибли двое мужчин.
Россияне не прекращают убивать гражданских в Украине
Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате обстрела погибли двое мужчин 40 лет.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки, 19 марта, армия РФ обстреливала:
Херсон,
Берислав,
Шевченковку,
Крещеновку,
Антоновку,
Станислав,
Широкую Балку,
Осокоровку,
Днепровское,
Михайловку,
Качкаровку,
Бургунка,
Республиканец,
Отрядокаменку,
Садовое,
Кизомыс,
Приднепровское,
Дорожное.
Кроме того, сообщается, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также было зафиксировано попадание в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.
В результате атак россиян 19 марта один человек погиб, еще 5 – получили ранения.
Под ударом РФ также оказалась Днепропетровская область
Российские оккупанты ночью 20 марта из артиллерии терроризировали населенные пункты на территории Днепропетровщины.
В результате атак противника есть ранения и разрушения.
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