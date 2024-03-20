Bloomberg заявило о начале нового этапа войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Bloomberg заявило о начале нового этапа войны РФ против Украины

Атака украинских дронов по НПЗ в РФ
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Источник:  Bloomberg

Как отмечают журналисты Bloomberg, многочисленные атаки украинских БПЛА по российским НПЗ знаменуют новый этап в развязанной Россией преступной войне.

Означающие многочисленные атаки БПЛА по территории РФ

Журналисты издания отмечают, что украинские дроны атакуют полосу построенных еще в советское время российских НПЗ протяженностью более 2 тыс км.

В материале издания подчеркивается, что с начала года украинские БПЛА успешно атаковали по меньшей мере 9 подобных объектов.

По некоторым оценкам, выведен из строя 11% общей мощности России.

Поскольку конфликт на линии фронта сместился в пользу Москвы, использование дронов становится ключевым элементом обороны Украины, говорится в материале издания.

Отмечается, что Киев получил возможность наносить удары вглубь российской территории по объектам, имеющим решающее значение для развития ситуации на фронте.

Россия — это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах, — отметил соучредитель и главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy Франсиско Серра-Мартинс.

Полтора месяца назад в Украине создали Силы беспилотных систем — специализированное подразделение, специализирующееся на дронах. К этому моменту ВСУ уже применили эту технологию с большим успехом, уничтожив несколько судов Черноморского флота России.

И сегодня то, что началось как во многом символическая попытка, превратилось в согласованную кампанию по нанесению ущерба стратегическим целям, говорится в материале издания.

Производители дронов в комментарии журналистам издания отметили, что успех текущих действий Украины давался нелегко.

Между тем, массированные атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям уже спровоцировали рост цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Несмотря на то, что стоимость топлива на АЗС внутри России почти не претерпела изменений, российским властям, возможно, придется направить больше сырой нефти на экспорт из-за влияния на темпы ее переработки.

Какую цель преследуют атаки украинских дронов по российским НПЗ

В настоящее время кампания украинских дронов сосредоточена исключительно на осуществлении экономического влияния внутри России, ограничивая способность страны перерабатывать сырую нефть в горючее и ослабляя ее противовоздушную оборону.

По сути это новая форма войны на истощение, когда эти системы разворачиваются в огромных количествах против стратегических объектов, — отмечает Серра-Мартинс.

По словам еще одного производителя дронов, у атак по российским НПЗ есть и психологическая цель.

Он отметил, что кремлевская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны, но длинные очереди на заправочных станциях принесут реальность конфликта в их повседневную жизнь.

При этом в материале издания указывается, что власти РФ провели ряд согласованных усилий с целью свести к минимуму любое влияние на широкие слои населения.

В частности, в ряде регионов местным жителям запретили снимать последствия атак украинских дронов по объектам нефтеотрасли.

В Ленинградской области дошли до того, что запретили подобные видео и снимки, хотя наказание за нарушение распоряжения пока не определено.

К этому относятся очень серьезно. Население хочет знать, когда Россия собирается нанести ответный удар, — подчеркивает глава московского Центра политической информации Алексей Мухин, который предоставляет консультационные услуги администрации президента РФ.

Вместе с тем, напоминается, что дроны становятся все более важным элементом военной стратегии Украины, но они не могут заменить современное оружие НАТО.

Киеву приходится полагаться на эти беспилотные аппараты, поскольку его союзники не хотят придавать ракеты большой дальности, способны уничтожать цели в глубине России, опасаясь эскалации. Вдобавок ко всему, из-за многомесячной задержки американской военной помощи в Конгрессе в размере 60 миллиардов долларов Украине все больше не хватает даже основных боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды, — говорится в материале издания.

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