Как отмечают журналисты Bloomberg, многочисленные атаки украинских БПЛА по российским НПЗ знаменуют новый этап в развязанной Россией преступной войне.

Означающие многочисленные атаки БПЛА по территории РФ

Журналисты издания отмечают, что украинские дроны атакуют полосу построенных еще в советское время российских НПЗ протяженностью более 2 тыс км.

В материале издания подчеркивается, что с начала года украинские БПЛА успешно атаковали по меньшей мере 9 подобных объектов.

По некоторым оценкам, выведен из строя 11% общей мощности России.

Поскольку конфликт на линии фронта сместился в пользу Москвы, использование дронов становится ключевым элементом обороны Украины, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что Киев получил возможность наносить удары вглубь российской территории по объектам, имеющим решающее значение для развития ситуации на фронте.

Россия — это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах, — отметил соучредитель и главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy Франсиско Серра-Мартинс. Поделиться

Полтора месяца назад в Украине создали Силы беспилотных систем — специализированное подразделение, специализирующееся на дронах. К этому моменту ВСУ уже применили эту технологию с большим успехом, уничтожив несколько судов Черноморского флота России.

И сегодня то, что началось как во многом символическая попытка, превратилось в согласованную кампанию по нанесению ущерба стратегическим целям, говорится в материале издания. Поделиться

Производители дронов в комментарии журналистам издания отметили, что успех текущих действий Украины давался нелегко.

Между тем, массированные атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям уже спровоцировали рост цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Несмотря на то, что стоимость топлива на АЗС внутри России почти не претерпела изменений, российским властям, возможно, придется направить больше сырой нефти на экспорт из-за влияния на темпы ее переработки.

Какую цель преследуют атаки украинских дронов по российским НПЗ

В настоящее время кампания украинских дронов сосредоточена исключительно на осуществлении экономического влияния внутри России, ограничивая способность страны перерабатывать сырую нефть в горючее и ослабляя ее противовоздушную оборону.

По сути это новая форма войны на истощение, когда эти системы разворачиваются в огромных количествах против стратегических объектов, — отмечает Серра-Мартинс. Поделиться

По словам еще одного производителя дронов, у атак по российским НПЗ есть и психологическая цель.

Он отметил, что кремлевская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны, но длинные очереди на заправочных станциях принесут реальность конфликта в их повседневную жизнь.

При этом в материале издания указывается, что власти РФ провели ряд согласованных усилий с целью свести к минимуму любое влияние на широкие слои населения.

В частности, в ряде регионов местным жителям запретили снимать последствия атак украинских дронов по объектам нефтеотрасли.

В Ленинградской области дошли до того, что запретили подобные видео и снимки, хотя наказание за нарушение распоряжения пока не определено.

К этому относятся очень серьезно. Население хочет знать, когда Россия собирается нанести ответный удар, — подчеркивает глава московского Центра политической информации Алексей Мухин, который предоставляет консультационные услуги администрации президента РФ. Поделиться

Вместе с тем, напоминается, что дроны становятся все более важным элементом военной стратегии Украины, но они не могут заменить современное оружие НАТО.