Как отмечают журналисты Bloomberg, многочисленные атаки украинских БПЛА по российским НПЗ знаменуют новый этап в развязанной Россией преступной войне.
Означающие многочисленные атаки БПЛА по территории РФ
Журналисты издания отмечают, что украинские дроны атакуют полосу построенных еще в советское время российских НПЗ протяженностью более 2 тыс км.
В материале издания подчеркивается, что с начала года украинские БПЛА успешно атаковали по меньшей мере 9 подобных объектов.
По некоторым оценкам, выведен из строя 11% общей мощности России.
Отмечается, что Киев получил возможность наносить удары вглубь российской территории по объектам, имеющим решающее значение для развития ситуации на фронте.
Полтора месяца назад в Украине создали Силы беспилотных систем — специализированное подразделение, специализирующееся на дронах. К этому моменту ВСУ уже применили эту технологию с большим успехом, уничтожив несколько судов Черноморского флота России.
Производители дронов в комментарии журналистам издания отметили, что успех текущих действий Украины давался нелегко.
Между тем, массированные атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям уже спровоцировали рост цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Несмотря на то, что стоимость топлива на АЗС внутри России почти не претерпела изменений, российским властям, возможно, придется направить больше сырой нефти на экспорт из-за влияния на темпы ее переработки.
Какую цель преследуют атаки украинских дронов по российским НПЗ
В настоящее время кампания украинских дронов сосредоточена исключительно на осуществлении экономического влияния внутри России, ограничивая способность страны перерабатывать сырую нефть в горючее и ослабляя ее противовоздушную оборону.
По словам еще одного производителя дронов, у атак по российским НПЗ есть и психологическая цель.
Он отметил, что кремлевская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны, но длинные очереди на заправочных станциях принесут реальность конфликта в их повседневную жизнь.
При этом в материале издания указывается, что власти РФ провели ряд согласованных усилий с целью свести к минимуму любое влияние на широкие слои населения.
В частности, в ряде регионов местным жителям запретили снимать последствия атак украинских дронов по объектам нефтеотрасли.
В Ленинградской области дошли до того, что запретили подобные видео и снимки, хотя наказание за нарушение распоряжения пока не определено.
Вместе с тем, напоминается, что дроны становятся все более важным элементом военной стратегии Украины, но они не могут заменить современное оружие НАТО.
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