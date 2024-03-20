Як зазначають журналісти Bloomberg, численні атаки українських БпЛА по російських НПЗ знаменують новий етап у розв'язаній Росією злочинній війні.

Що означають численні атаки БпЛА по території РФ

Журналісти видання зазначають, що наразі українські дрони атакують смугу побудованих ще за радянських часів російських НПЗ протяжністю понад 2 тис км.

У матеріалі видання підкреслюється, що від початку року українські БпЛА успішно атакували щонайменше 9 подібних об’єктів.

За деякими оцінками, виведено з ладу 11% загальної потужності Росії.

Оскільки конфлікт на лінії фронту змістився на користь Москви, використання дронів стає ключовим елементом оборони України, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що Київ отримав змогу завдавати ударів углиб російської території по об’єктах, які мають вирішальне значення для розвитку ситуації на фронті.

Росія — це заправна станція з армією, і ми маємо намір знищити цю заправну станцію. Ми збираємося зосередитися на тому, де це вплине найсильніше, а саме на фінансових ресурсах, — зазначив співзасновник і головний виконавчий директор виробника дронів Terminal Autonomy Франсіско Серра-Мартінс. Поширити

Півтора місяці тому в Україні створили Сили безпілотних систем — спеціалізований підрозділ, що спеціалізується на дронах. До цього моменту ЗСУ вже застосували цю технологію з великим успіхом, знищивши кілька суден Чорноморського флоту Росії.

І сьогодні те, що почалося як багато в чому символічна спроба, перетворилося на узгоджену кампанію з нанесення шкоди стратегічній меті, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Виробники дронів у коментарі журналістам видання зазначили, що успіх поточних дій України давався нелегко.

Між тим масовані атаки українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах вже спровокували зростання цін на бензин і дизельне паливо на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

Попри те, що вартість палива на АЗС усередині Росії майже не зазнала змін, російській владі, можливо, доведеться спрямувати більше сирої нафти на експорт через вплив на темпи її переробки.

Яку мету переслідують атаки українських дронів по російських НПЗ

Наразі кампанія українських дронів зосереджена виключно на здійсненні економічного впливу всередині Росії, обмежуючи здатність країни переробляти сиру нафту на пальне і послаблюючи її протиповітряну оборону.

По суті, це нова форма війни на виснаження, коли ці системи розгортаються у величезних кількостях проти стратегічних об'єктів, — зазначає Серра-Мартінс. Поширити

За словами ще одного виробника дронів, у атак по російських НПЗ є і психологічна мета.

Він зазначив, що кремлівська пропаганда намагається змусити своїх громадян забути, що країна перебуває у стані війни, але довгі черги на заправних станціях привнесуть реальність конфлікту в їхнє повсякденне життя.

При цьому у матеріалі видання вказується, що влада РФ провела низку узгоджених зусиль із метою звести до мінімуму будь-який вплив на широкі верстви населення.

Зокрема, у низці регіонів місцевим жителям заборонили знімати наслідки атак українських дронів по об’єктах нафтогалузі.

У Ленінградській області дійшли до того, що заборонили подібні відео і знімки, хоча покарання за порушення розпорядження поки що не визначено.

До цього ставляться дуже серйозно. Населення хоче знати, коли Росія збирається завдати удару у відповідь, — підкреслює глава московського Центру політичної інформації Олексій Мухін, який надає консультаційні послуги адміністрації президента РФ. Поширити

Разом з тим нагадується, що дрони стають дедалі важливішим елементом військової стратегії України, але вони не можуть замінити сучасну зброю НАТО.