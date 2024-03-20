"Лютый" атаковал Энгельс. ГУР провело новую спецоперацию на территории РФ

Украинские журналисты от своих инсайдеров в разведке узнали, что атака дронов на российский Энгельс Саратовской области была новой спецоперацией ГУР МОУ.

"Лютый" против Энгельса. Что известно о новой спецоперации ГУР

Как известно, новая "бавовна" на территории страны-агрессорки произошла утром 20 марта.

Беспилотный дрон-камикадзе украинского производства "Лютый" прекрасно себя показывает. Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будут продолжены, — заявил анонимный источник журналистов в ГУР. Поделиться

Кроме того, указано, что последствия утренней атаки уточняются.

Что важно понимать, в Энгельсе находится авиабаза воздушно-космических сил РФ "Энгельс-2".

В Минобороны РФ заявляют, что под утро российский регион атаковали беспилотники.

Согласно последним данным, было зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва.

Более того, власти РФ утверждают, что очередными средствами ПВО, мол, удалось сбить пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей".

Губернатор области уверяет, что среди гражданских никто не пострадал.

Что известно про украинской дрон "Лютый"

Стоит отметить, что на сегодняшний день информации о беспилотнике отечественного производства крайне мало.

Известно лишь то, что он способен летать на расстояние около 1000 км.

Его уже могли применять еще летом, однако, кроме дальности полета, основные характеристики не разглашались.

Также известно, что полезная нагрузка достигает 75 кг.

Что также интересно, недавно заместительница министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр опубликовала фотографию небольшой модели БпЛА, которая по рисункам совпала с фото элементов фюзеляжа анонсированного дрона.

Фото с надписью и птичкой публиковал "Укроборонпром".

Именно так может выглядеть дрон "Лютый":