В российском Энгельсе прогремели мощные взрывы — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Энгельсе прогремели мощные взрывы — видео

пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 20 марта было снова громко в городе Энгельс Саратовской области, который находится в стране-агрессоре РФ.

Взрывы в Энгельсе. Что известно

Как утверждает Минобороны РФ, под утро российский регион атаковали беспилотники.

Кроме того, сообщается, что было зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва.

Также российские власти заявляют, что очередными средствами ПВО якобы удалось сбить пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей".

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, "над Энгельсом были ликвидированы БПЛА".

Он также утверждает, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительным данным, нет".

Жители Энгельса в своих Телеграмм-каналах рассказывают, что слышали 4 мощных взрыва.

Буданов дал громкое обещание украинцам

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, Украина будет продолжать атаки в тылу России.

Издание Financial Times обращает внимание на то, что украинские разведчики часто проводят атаки в тылу врага на оккупированной Россией территории и в самой России.

Несмотря на это, глава ГУР редко приписывает себе эти заслуги, заставляя Кремль и остальной мир догадываться о масштабах его деятельности.

Такая тактика иногда раздражала союзников Киева, поскольку некоторые страны опасаются неадекватной реакции российского диктатора Владимира Путина на спецоперации ГУР.

Мы не предполагаем кардинальных изменений в ближайшее время. Все, что мы делали, мы будем делать и дальше, — заявил недавно Кирилл Буданов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака авиабазы оккупантов в Крыму. Россияне заявили о нескольких раненых
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ по многоэтажке в Одессе. Из-под завалов извлекли 10 человек, есть погибшие
Сумская ОВА
атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о разрушительных атаках России на приграничные села Сумщины — видео
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?