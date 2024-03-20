Утром 20 марта было снова громко в городе Энгельс Саратовской области, который находится в стране-агрессоре РФ.

Взрывы в Энгельсе. Что известно

Как утверждает Минобороны РФ, под утро российский регион атаковали беспилотники.

Кроме того, сообщается, что было зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва.

Также российские власти заявляют, что очередными средствами ПВО якобы удалось сбить пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей".

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, "над Энгельсом были ликвидированы БПЛА".

Он также утверждает, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительным данным, нет".

Жители Энгельса в своих Телеграмм-каналах рассказывают, что слышали 4 мощных взрыва.

Буданов дал громкое обещание украинцам

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, Украина будет продолжать атаки в тылу России.

Издание Financial Times обращает внимание на то, что украинские разведчики часто проводят атаки в тылу врага на оккупированной Россией территории и в самой России.

Несмотря на это, глава ГУР редко приписывает себе эти заслуги, заставляя Кремль и остальной мир догадываться о масштабах его деятельности.

Такая тактика иногда раздражала союзников Киева, поскольку некоторые страны опасаются неадекватной реакции российского диктатора Владимира Путина на спецоперации ГУР.