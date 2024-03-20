Вранці 20 березня було гучно у місті Енгельс Саратовської області, що знаходиться в країні-агресорці РФ.

Вибухи в Енгельсі. Що наразі відомо

Як стверджує Міноборони РФ, під ранок російський регіон атакували безпілотники.

Окрім того, наголошується, що було зафіксовано щонайменше 4 вибухи.

Також російська влада заявляє, що черговими засобами ППО нібито вдалося збити п'ять українських безпілотних літальних апаратів над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".

За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, "над Енгельсом були ліквідовані БПЛА".

Він також стверджує, що "постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків, за попередніми даними, немає".

Мешканці Енгельса у своїм Телеграм-каналах розповідають, що чули 4 потужних вибухи.

Буданов дав гучну обіцянку українцям

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, Україна буде продовжувати атаки в тилу Росії.

Видання Financial Times звертає увагу на те, що українські розвідники доволі часто проводять атаки в тилу ворога на окупованій Росією території та самій Росії.

Попри це, глава ГУР рідко приписує собі ці заслуги, змушуючи Кремль та решту світу здогадуватися про масштаби його діяльності.

Така тактика часом дратувала союзників Києва, оскільки деякі країни побоюються неадекватної реакції російського диктатора Володимира Путіна на спецоперації ГУР.