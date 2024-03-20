По информации представителя Нацгвардии Руслана Музычука, в настоящее время оккупационная армия РФ предпринимает безуспешные попытки наступления в районе Роботиного в Запорожской области.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

Одна из точек, где его активность – это Ореховское направление, в районе Роботиного. Враг пытается давить с восточного, с южного направления в районе Роботиного, – рассказал Музычук. Поделиться

Он отметил, что оккупанты также проявляют активность на Новопавловском направлении.

Здесь враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи, - отметил представитель Нацгвардии. Поделиться

Музычук отметил, что ситуация на юге Украины остается достаточно напряженной на многих участках фронта.

Враг также пытается улучшить свое тактическое положение и суживать серую зону на участках, где накапливал свои подразделения, подтягивал резервы, — добавляет спикер Нацгвардии. Поделиться

За прошедшие сутки по позициям, где свои задачи выполняют подразделения Нацгвардии, российские захватчики нанесли 111 ударов с артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Если анализировать с активностью врага в течение прошлой недели, то она несколько снижена, добавил Музычук. Поделиться

Что известно о строительстве Украиной новых линий обороны на ключевых направлениях

По информации представителей Командования Сил поддержки ВСУ, на самых больших критических участках фронта круглосуточно продолжается строительство оборонительных рубежей и сооружений.

Данные сооружения будут защищать личный состав, боевую технику, боеприпасы от поражения противника, а также будут убежищем от неблагоприятных погодных условий и местом отдыха для личного состава, объясняют представители командования Сил поддержки. Поделиться

К работе привлечены военнослужащие инженерных войск инженерно-позиционного полка Сил поддержки.