Армия РФ пытается вести наступление в районе Роботиного
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ пытается вести наступление в районе Роботиного

ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации представителя Нацгвардии Руслана Музычука, в настоящее время оккупационная армия РФ предпринимает безуспешные попытки наступления в районе Роботиного в Запорожской области.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

Одна из точек, где его активность – это Ореховское направление, в районе Роботиного. Враг пытается давить с восточного, с южного направления в районе Роботиного, – рассказал Музычук.

Он отметил, что оккупанты также проявляют активность на Новопавловском направлении.

Здесь враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи, - отметил представитель Нацгвардии.

Музычук отметил, что ситуация на юге Украины остается достаточно напряженной на многих участках фронта.

Враг также пытается улучшить свое тактическое положение и суживать серую зону на участках, где накапливал свои подразделения, подтягивал резервы, — добавляет спикер Нацгвардии.

За прошедшие сутки по позициям, где свои задачи выполняют подразделения Нацгвардии, российские захватчики нанесли 111 ударов с артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Если анализировать с активностью врага в течение прошлой недели, то она несколько снижена, добавил Музычук.

Что известно о строительстве Украиной новых линий обороны на ключевых направлениях

По информации представителей Командования Сил поддержки ВСУ, на самых больших критических участках фронта круглосуточно продолжается строительство оборонительных рубежей и сооружений.

Данные сооружения будут защищать личный состав, боевую технику, боеприпасы от поражения противника, а также будут убежищем от неблагоприятных погодных условий и местом отдыха для личного состава, объясняют представители командования Сил поддержки.

К работе привлечены военнослужащие инженерных войск инженерно-позиционного полка Сил поддержки.

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