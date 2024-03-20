По информации представителя Нацгвардии Руслана Музычука, в настоящее время оккупационная армия РФ предпринимает безуспешные попытки наступления в районе Роботиного в Запорожской области.
Что известно о ситуации в районе Роботиного
Он отметил, что оккупанты также проявляют активность на Новопавловском направлении.
Музычук отметил, что ситуация на юге Украины остается достаточно напряженной на многих участках фронта.
За прошедшие сутки по позициям, где свои задачи выполняют подразделения Нацгвардии, российские захватчики нанесли 111 ударов с артиллерии и ракетных систем залпового огня.
Что известно о строительстве Украиной новых линий обороны на ключевых направлениях
По информации представителей Командования Сил поддержки ВСУ, на самых больших критических участках фронта круглосуточно продолжается строительство оборонительных рубежей и сооружений.
К работе привлечены военнослужащие инженерных войск инженерно-позиционного полка Сил поддержки.
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