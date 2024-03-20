Армія РФ намагається вести наступ в районі Роботиного
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ намагається вести наступ в районі Роботиного

ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією речника Нацгвардії Руслана Музичука, наразі окупаційна армія РФ вдається до безуспішних спроб наступу в районі Роботиного у Запорізькій області.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного

Одна з точок, де його активність — це Оріхівський напрямок, в районі Роботиного. Ворог намагається тиснути зі східного, з південного напрямку в районі Роботиного, — розповів  Музичук.

Він зазначив, що окупанти також проявляють активність на Новопавлівському напрямку.

Тут ворог також намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення та зайняти більш вигідні рубежі, — зазначив речник Нацгвардії.

Музичук зазначив, що ситуація на півдні України залишається доволі напруженою на багатьох ділянках фронту.

Ворог намагається також покращити своє тактичне положення і звужувати сіру зону на ділянках, де накопичував свої підрозділи, підтягував резерви, — додає спікер Нацгвардії.

Протягом минулої доби по позиціях, де свої завдання виконують підрозділи Нацгвардії, російські загарбники завдали 111 ударів з артилерії та ракетних систем залпового вогню.

Якщо аналізувати з активністю ворога протягом минулого тижня, то вона трохи знижена, — додав Музичук.

Що відомо про будівництво Україною нових ліній оборони на ключових напрямках

За інформацією представників Командування Сил підтримки ЗСУ, на найбільших критичних ділянках фронту цілодобово триває будівництво оборонних рубежів і споруд.

Дані споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника, а також будуть прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу, — пояснюють представники командування Сил підтримки.

Зазначається, що до роботи залучені військовослужбовці інженерних військ інженерно-позиційного полку Сил підтримки.

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