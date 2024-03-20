За інформацією речника Нацгвардії Руслана Музичука, наразі окупаційна армія РФ вдається до безуспішних спроб наступу в районі Роботиного у Запорізькій області.
Що відомо про ситуацію в районі Роботиного
Він зазначив, що окупанти також проявляють активність на Новопавлівському напрямку.
Музичук зазначив, що ситуація на півдні України залишається доволі напруженою на багатьох ділянках фронту.
Протягом минулої доби по позиціях, де свої завдання виконують підрозділи Нацгвардії, російські загарбники завдали 111 ударів з артилерії та ракетних систем залпового вогню.
Що відомо про будівництво Україною нових ліній оборони на ключових напрямках
За інформацією представників Командування Сил підтримки ЗСУ, на найбільших критичних ділянках фронту цілодобово триває будівництво оборонних рубежів і споруд.
Зазначається, що до роботи залучені військовослужбовці інженерних військ інженерно-позиційного полку Сил підтримки.
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