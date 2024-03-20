За інформацією речника Нацгвардії Руслана Музичука, наразі окупаційна армія РФ вдається до безуспішних спроб наступу в районі Роботиного у Запорізькій області.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного

Одна з точок, де його активність — це Оріхівський напрямок, в районі Роботиного. Ворог намагається тиснути зі східного, з південного напрямку в районі Роботиного, — розповів Музичук. Поширити

Він зазначив, що окупанти також проявляють активність на Новопавлівському напрямку.

Тут ворог також намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення та зайняти більш вигідні рубежі, — зазначив речник Нацгвардії. Поширити

Музичук зазначив, що ситуація на півдні України залишається доволі напруженою на багатьох ділянках фронту.

Ворог намагається також покращити своє тактичне положення і звужувати сіру зону на ділянках, де накопичував свої підрозділи, підтягував резерви, — додає спікер Нацгвардії. Поширити

Протягом минулої доби по позиціях, де свої завдання виконують підрозділи Нацгвардії, російські загарбники завдали 111 ударів з артилерії та ракетних систем залпового вогню.

Якщо аналізувати з активністю ворога протягом минулого тижня, то вона трохи знижена, — додав Музичук. Поширити

Що відомо про будівництво Україною нових ліній оборони на ключових напрямках

За інформацією представників Командування Сил підтримки ЗСУ, на найбільших критичних ділянках фронту цілодобово триває будівництво оборонних рубежів і споруд.

Дані споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника, а також будуть прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу, — пояснюють представники командування Сил підтримки. Поширити

Зазначається, що до роботи залучені військовослужбовці інженерних військ інженерно-позиційного полку Сил підтримки.