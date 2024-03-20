Українські журналісти від своїх інсайдерів у розвідці дізналися, що атака дронів на російський Енгельс Саратовської області була новою спецоперацією ГУР МОУ.

"Лютий" проти Енгельса. Що відомо про нову спецоперацію ГУР

Як відомо, нова “бавовна” на території країни-агресорки відбулася вранці 20 березня.

Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено, — заявило анонімне джерело журналістів у ГУР. Поширити

Окрім того, вказано, що наслідки ранішньої атаки уточнюються.

Що важливо розуміти, в Енгельсі знаходиться авіабаза повітряно-космічних сил РФ "Енгельс-2".

У Міноборони РФ заявляють, що під ранок російський регіон атакували безпілотники.

Згідно з останніми даними, було зафіксовано щонайменше 4 вибухи.

Ба більше, влада РФ стверджує, що черговими засобами ППО, мовляв, вдалося збити п'ять українських безпілотних літальних апаратів над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".

Губернатор області запевняє, що серед цивільних ніхто не постраждав.

Що відомо про український дрон “Лютий”

Варто зазначити, що станом на сьогодні інформації про безпілотник вітчизняного виробництва вкрай мало.

Відомо лише те, що ця розробка здатна літати на відстань близько 1000 км.

Його вже могли застосовувати ще влітку, однак окрім дальності польоту основні характеристики не розголошувалися.

Також відомо, що корисне навантаження сягає 75 кг.

Що також цікаво, нещодавно заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр опублікувала світлину невеликої моделі БпЛА, яка за малюнками збіглася з фото елементів фюзеляжу анонсованого дрона.

Фото з написом та пташкою публікував "Укроборонпром".

Саме так може виглядати дрон “Лютий”: