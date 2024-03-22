Воины ССО уничтожили место дислокации российских аэроразведчиков на Херсонщине

Бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины уничтожили позицию российских оккупантов.
ССО ликвидировали аэроразведчиков армии РФ
ССО уничтожили аэроразведочную аппаратуру и боекомплект армии РФ в Херсонской области.
Об этом сообщает Telegram-канал ССО.
Отмечается, что место дислокации аэроразведчиков врага в регионе было обнаружено операторами 73 морского центра ССО. Оно было расположено в одном из зданий, где интервенты располагали радиоэлектронной борьбой (РЭБ), с антенной Alientech и БК.
Для ударов по целям противника были задействованы операторы FPV-дронов, а также расчет 122-мм гаубицы Д-30.
В ССО рассказали, что они "хирургически точно" уничтожили все цели.
Также обнародованы кадры операции по ликвидации личного состава и аппаратуры российских захватчиков в Херсонской области.
Ситуация в Херсонской области
Осенью 2023 стало известно, что украинские защитники закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.
В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских захватчиков от правого берега Днепра. Это позволит, в частности, уменьшить вражеские гражданские обстрелы.
Так, российские оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие уволенные ВСУ населенные пункты области.
Ранее в ССО показывали видео, как совместно с военными 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и СБУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области.
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