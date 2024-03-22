Воины ССО уничтожили место дислокации российских аэроразведчиков на Херсонщине

ССО ликвидировали аэроразведчиков армии РФ

ССО уничтожили аэроразведочную аппаратуру и боекомплект армии РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram-канал ССО.

Отмечается, что место дислокации аэроразведчиков врага в регионе было обнаружено операторами 73 морского центра ССО. Оно было расположено в одном из зданий, где интервенты располагали радиоэлектронной борьбой (РЭБ), с антенной Alientech и БК.

Для ударов по целям противника были задействованы операторы FPV-дронов, а также расчет 122-мм гаубицы Д-30.

В ССО рассказали, что они "хирургически точно" уничтожили все цели.

Примерные потери противника около 5 человек. Поделиться

Также обнародованы кадры операции по ликвидации личного состава и аппаратуры российских захватчиков в Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области

Осенью 2023 стало известно, что украинские защитники закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских захватчиков от правого берега Днепра. Это позволит, в частности, уменьшить вражеские гражданские обстрелы.

Так, российские оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие уволенные ВСУ населенные пункты области.

Ранее в ССО показывали видео, как совместно с военными 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и СБУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области.