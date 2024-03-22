Воїни ССО знищили місце дислокації російських аеророзвідників на Херсонщині — відео

ССО ліквідували аеророзвідників армії РФ

ССО знищили аеророзвідувальну апаратуру та боєкомплект армії РФ у Херсонській області.

Про це повідомляє Telegram-канал ССО.

Зазначається, що місце дислокації аеророзвідників ворога у регіоні було виявлено операторами 73-го морського центру ССО. Воно було розташоване в одній із будівель, де інтервенти мали станцією радіоелектронної боротьби (РЕБ), з антеною Alientech та БК.

Для ударів по цілях противника були задіяні оператори FPV-дронів, а також розрахунок 122-мм гаубиці Д-30.

В ССО розповіли, що вони "хірургічно точно" знищили всі цілі.

Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб. Поширити

Також були оприлюднені кадри операції по ліквідації особового складу та апаратури російських загарбників у Херсонській області.

Ситуація в Херсонській області

Восени 2023 року стало відомо, що українські захисники закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що Сили оборони хочуть відтіснити російських загарбників від правого берега Дніпра. Це дозволить, зокрема, зменшити ворожі обстріли цивільних.

Так, російські окупанти продовжують активно обстрілювати Херсон та інші звільнені ЗСУ населені пункти області.

Раніше у ССО показували відео, як спільно з військовими 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та СБУ знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" на лівому березі Херсонської області.