Бійці ССО знищили місце зберіганні російських безпілотників — відео

Бійці однієї з груп Сил спецоперацій знищили місце розташування та зберігання групи ворожих безпілотників.

Знищення російських безпілотників

У ССО повідомили, що під час розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили низку цілей росіян на Донецькому напрямку. Серед них:

склад боєприпасів

місце розташування та зберігання групи БПЛА противника

ретранслятор

Всі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, в ході ураження знищено 3 одиниці живої сили противника. Поширити

Втрати російських окупантів станом на 3 березня

За даними Генштабу ЗСУ, за добу Сили оборони знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6640 (+16) од.;

бойових броньованих машин — 12639 (+28) од.;

артилерійських систем — 10188 (+35) од.;

літаків — 347 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7843 (+14) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13332 (+65) од.;

спеціальна техніка — 1620 (+3) од.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.