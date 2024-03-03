Бійці ССО знищили місце зберіганні російських безпілотників — відео

Бійці однієї з груп Сил спецоперацій знищили місце розташування та зберігання групи ворожих безпілотників.
Знищення російських безпілотників
У ССО повідомили, що під час розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили низку цілей росіян на Донецькому напрямку. Серед них:
склад боєприпасів
місце розташування та зберігання групи БПЛА противника
ретранслятор
Втрати російських окупантів станом на 3 березня
За даними Генштабу ЗСУ, за добу Сили оборони знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6640 (+16) од.;
бойових броньованих машин — 12639 (+28) од.;
артилерійських систем — 10188 (+35) од.;
літаків — 347 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7843 (+14) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13332 (+65) од.;
спеціальна техніка — 1620 (+3) од.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.
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