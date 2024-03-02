Десантники показали відбиття штурму армії РФ у районі Новомихайлівки — відео

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як відбили черговий російський штурм своїх позицій біля Новомихайлівки на Донеччині.

Знищення окупантів біля Новомихайлівки

В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, що черговий штурм окупантів закінчився великими втратами — знищено бронетехніку та живу силу російських штурмовиків.

Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту.

Десантники зазначають, що противник докладає максимум зусиль, аби вибити їх з цього населеного пункту.

Під час чергового штурму противник кинув у бій піхоту на бронетехніці, але це йому не допомогло – ворожа піхота була знищена, бронетехніка – спалена. Поширити

На відео можна побачити результати злагодженої роботи розрахунків протитанкових ракетних комплексів, які вправними діями зупинили ворожу бронетехніку та підрозділу ударних БПЛА, пілоти якого влучними скидами остаточно знищили її.

Зазначимо, що Новомихайлівка розташована приблизно за 12 км на південь від Мар’їнки, від якої наразі залишилися лише руїни.

Ситуація на Донеччині

Станом на вечір 2 березня Генштаб повідомляв, що на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.